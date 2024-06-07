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Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:55 07.06.2024 (обновлено: 19:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gref-1951522436.html
Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ
Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ
Глава Сбербанка Герман Греф назвал технологии, искусственный интеллект и обеспечение жильем самыми важными для него темами из выступления президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:55
2024-06-07T19:56
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал технологии, искусственный интеллект и обеспечение жильем самыми важными для него темами из выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. "Очень важно технологии, искусственный интеллект, обеспечение жильем", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, что для него самое главное прозвучало в выступлении президента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России
Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ

Греф: темы технологий, ИИ и обеспечения жильем в выступлении Путина очень важны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал технологии, искусственный интеллект и обеспечение жильем самыми важными для него темами из выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.
"Очень важно технологии, искусственный интеллект, обеспечение жильем", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, что для него самое главное прозвучало в выступлении президента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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