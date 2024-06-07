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Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ

Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Греф назвал самые важные темы из выступления Путина на ПМЭФ

Глава Сбербанка Герман Греф назвал технологии, искусственный интеллект и обеспечение жильем самыми важными для него темами из выступления президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:55

2024-06-07T19:55

2024-06-07T19:56

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал технологии, искусственный интеллект и обеспечение жильем самыми важными для него темами из выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. "Очень важно технологии, искусственный интеллект, обеспечение жильем", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, что для него самое главное прозвучало в выступлении президента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, технологии, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии