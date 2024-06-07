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Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России

Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России - РИА Новости, 07.06.2024

Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России

Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:56

2024-06-07T11:56

2024-06-07T11:56

пмэф-2024

экономика

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герман греф

сбербанк россии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф. "Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240131/zarplaty-1924489398.html

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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат)