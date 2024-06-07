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Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gref-1951280244.html
Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России
Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России - РИА Новости, 07.06.2024
Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России
Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:56
2024-06-07T11:56
пмэф-2024
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф. "Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России

Греф: бурный рост зарплат может сохраняться в экономике максимум до года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф.
"Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он.
По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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