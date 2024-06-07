Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира
Греф: Россия к 2030 году может потерять четвертое место среди экономик мира
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости.
"Если мы будем расти в соответствии с консенсус-прогнозом, а он составляет 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году, скорее всего, мы можем потерять свое четвертое место", - сказал Греф.
"Удержание четвертой позиции требует роста выше 3% и новых драйверов", - указывается в презентации к его выступлению. Глава Сбербанка подчеркнул, что, достигнув среди мировых экономик четвертого места, "на этом успокаиваться сложно".
"Потому что наши "конкуренты" по месту среди крупнейших экономик мира, в первую очередь следуют за нами Германия и Япония, средние темпы экономического роста у них составляли последние десять лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты, а вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста", - отметил Греф.
Он добавил, что Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП, а Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.