https://ria.ru/20240607/gref-1951253321.html

Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира

Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.06.2024

Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира

Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:59

2024-06-07T10:59

2024-06-07T12:50

пмэф-2024

экономика

технологии

бразилия

индонезия

германия

герман греф

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951248237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_819dec1fdfbe6f36c035200a584ddce1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости. "Если мы будем расти в соответствии с консенсус-прогнозом, а он составляет 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году, скорее всего, мы можем потерять свое четвертое место", - сказал Греф. "Удержание четвертой позиции требует роста выше 3% и новых драйверов", - указывается в презентации к его выступлению. Глава Сбербанка подчеркнул, что, достигнув среди мировых экономик четвертого места, "на этом успокаиваться сложно". "Потому что наши "конкуренты" по месту среди крупнейших экономик мира, в первую очередь следуют за нами Германия и Япония, средние темпы экономического роста у них составляли последние десять лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты, а вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста", - отметил Греф. Он добавил, что Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП, а Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/gref-1951222848.html

https://ria.ru/20240607/gref-1951222848.html

https://ria.ru/20240607/tekhnologii-1951212627.html

бразилия

индонезия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, бразилия, индонезия, германия, герман греф, сбербанк россии