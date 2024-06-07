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Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:59 07.06.2024 (обновлено: 12:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gref-1951253321.html
Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира
Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.06.2024
Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира
Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:59
2024-06-07T12:50
пмэф-2024
экономика
технологии
бразилия
индонезия
германия
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости. "Если мы будем расти в соответствии с консенсус-прогнозом, а он составляет 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году, скорее всего, мы можем потерять свое четвертое место", - сказал Греф. "Удержание четвертой позиции требует роста выше 3% и новых драйверов", - указывается в презентации к его выступлению. Глава Сбербанка подчеркнул, что, достигнув среди мировых экономик четвертого места, "на этом успокаиваться сложно". "Потому что наши "конкуренты" по месту среди крупнейших экономик мира, в первую очередь следуют за нами Германия и Япония, средние темпы экономического роста у них составляли последние десять лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты, а вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста", - отметил Греф. Он добавил, что Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП, а Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, бразилия, индонезия, германия, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Бразилия, Индонезия, Германия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира

Греф: Россия к 2030 году может потерять четвертое место среди экономик мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия к 2030 году может потерять свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, если не будет удерживать рост ВВП выше 3% в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста
Вчера, 09:32
"Если мы будем расти в соответствии с консенсус-прогнозом, а он составляет 1,8% роста в год, то, к сожалению, к 2030 году, скорее всего, мы можем потерять свое четвертое место", - сказал Греф.
"Удержание четвертой позиции требует роста выше 3% и новых драйверов", - указывается в презентации к его выступлению. Глава Сбербанка подчеркнул, что, достигнув среди мировых экономик четвертого места, "на этом успокаиваться сложно".
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста
Вчера, 09:32
"Потому что наши "конкуренты" по месту среди крупнейших экономик мира, в первую очередь следуют за нами Германия и Япония, средние темпы экономического роста у них составляли последние десять лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты, а вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста", - отметил Греф.
Он добавил, что Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП, а Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф
Вчера, 08:38
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииБразилияИндонезияГерманияГерман ГрефСбербанк России
 
 
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