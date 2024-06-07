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Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gref-1951251771.html
Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики
Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики
Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:56
2024-06-07T10:56
пмэф-2024
экономика
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. "Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики. Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951225113.html
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экономика, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики

Греф назвал пандемию и риск глобальной войны черными лебедями экономики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.
"Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики.
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Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаГерман ГрефСбербанк России
 
 
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