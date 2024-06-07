https://ria.ru/20240607/gref-1951251771.html

Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики

Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики - РИА Новости, 07.06.2024

Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики

Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:56

2024-06-07T10:56

2024-06-07T10:56

пмэф-2024

экономика

герман греф

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. "Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики. Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951225113.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1951057026.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, герман греф, сбербанк россии