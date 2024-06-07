Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики
Греф назвал пандемию и риск глобальной войны черными лебедями экономики
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.
"Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики.
Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.