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ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения

ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения - РИА Новости, 07.06.2024

ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения

Искусственный интеллект "Сбера" использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для ПМЭФ,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:57

2024-06-07T08:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект "Сбера" использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для ПМЭФ, рассказал глава банка Герман Греф, выступая на деловом завтраке "Сбера" "Россия-2030: как прийти к финишу четвёртыми?". Макаров часто выступает модератором ключевых сессий ПМЭФ, в частности, в четверг он модерировал главную макроэкономическую сессию с участием министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а также сессию, посвященную налоговым изменениям. Подготовленный к выступлению Грефа ролик был посвящен вызовам технологического развития российской экономики. "Если вы обратили внимание, то человек, похожий на Андрея Михайловича Макарова, озвучил этот ролик. Если вы думаете, что у нас есть достаточно средств, чтобы заплатить за озвучивание ролика Андрею Михайловичу Макарову, то вы ошибаетесь", - сказал глава крупнейшего в России госбанка. Греф признался, что не спрашивал у депутата разрешения на использование его голоса. "Надеюсь, что Андрей Михайлович не подаст на нас в суд за использование его голоса", - сказал он. По словам Грефа, искусственный интеллект сгенерировал текст для ролика на основе всего 30 секунд речи Макарова. Позже Макаров, начиная свое выступление на сессии, пошутил, что его дочь уже готовит иск в суд на "Сбер" по этому поводу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, андрей макаров, герман греф, антон силуанов, сбер, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)