https://ria.ru/20240607/graffiti-1951382188.html

В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине

В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине - РИА Новости, 07.06.2024

В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине

Несколько граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:15

2024-06-07T15:15

2024-06-07T15:33

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ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Несколько граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. "Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года. Речь идет о пяти граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, изображающих гроб, с надписью "французский солдат на Украине", — уточнили в материале.Изображения нанесли с помощью трафарета в нескольких местах Седьмого округа французской столицы, в частности, на одном из жилых зданий.Судебный источник заявил телеканалу, что ущерб считается незначительным и наказывается штрафом. Расследование пока не ведется. Согласно телеканалу, некая группа взяла ответственность за эту акцию и заявила о наличии таких граффити в других местах города. Группа добавила, что эти меры стали "ответом на неадекватные действия французских властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни". В воскресенье трех человек задержали после того, как у Эйфелевой башни обнаружили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, передал, что двух из трех иностранцев депортируют из страны. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск, хотя часть западных государств публично раскритиковали такую идею.

https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951276944.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, дмитрий песков, нато