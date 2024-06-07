Рейтинг@Mail.ru
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 07.06.2024 (обновлено: 15:33 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/graffiti-1951382188.html
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине
Несколько граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:15
2024-06-07T15:33
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951380924_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d2e272d7c17b24712ef62816549d64db.jpg
ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Несколько граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. &quot;Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года. Речь идет о пяти граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, изображающих гроб, с надписью &quot;французский солдат на Украине&quot;, — уточнили в материале.Изображения нанесли с помощью трафарета в нескольких местах Седьмого округа французской столицы, в частности, на одном из жилых зданий.Судебный источник заявил телеканалу, что ущерб считается незначительным и наказывается штрафом. Расследование пока не ведется. Согласно телеканалу, некая группа взяла ответственность за эту акцию и заявила о наличии таких граффити в других местах города. Группа добавила, что эти меры стали "ответом на неадекватные действия французских властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни". В воскресенье трех человек задержали после того, как у Эйфелевой башни обнаружили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, передал, что двух из трех иностранцев депортируют из страны. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск, хотя часть западных государств публично раскритиковали такую идею.
https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
https://ria.ru/20240607/peskov-1951276944.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951380924_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_198a0877230af1796011ed388dae000b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Дмитрий Песков, НАТО
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине

В Париже появились несколько граффити с гробами французских солдат на Украине

© BFMTVГраффити в Париже, изображающие гробы французских солдат на Украине
Граффити в Париже, изображающие гробы французских солдат на Украине
© BFMTV
Граффити в Париже, изображающие гробы французских солдат на Украине
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Несколько граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
«

"Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года. Речь идет о пяти граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, изображающих гроб, с надписью "французский солдат на Украине", — уточнили в материале.

Гробы, завернутые во французские флаги, обнаружены около Эйфелевой башни в Париже
В Париже нашли гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине"
2 июня, 16:00
Изображения нанесли с помощью трафарета в нескольких местах Седьмого округа французской столицы, в частности, на одном из жилых зданий.
Судебный источник заявил телеканалу, что ущерб считается незначительным и наказывается штрафом. Расследование пока не ведется.
Согласно телеканалу, некая группа взяла ответственность за эту акцию и заявила о наличии таких граффити в других местах города. Группа добавила, что эти меры стали "ответом на неадекватные действия французских властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
Вчера, 11:28
В воскресенье трех человек задержали после того, как у Эйфелевой башни обнаружили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, передал, что двух из трех иностранцев депортируют из страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск, хотя часть западных государств публично раскритиковали такую идею.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Кремле назвали заявления Макрона провокационными
Вчера, 11:45
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала