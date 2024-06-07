https://ria.ru/20240607/golikova-1951517602.html
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:39
2024-06-07T19:39
2024-06-07T20:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции - после 1 февраля 2025 года, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова. "Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов". - сказала Голикова. По мнению вице-премьера, средств в Социальном фонде на эти цели достаточно.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, татьяна голикова, россия, общество
ПМЭФ-2024, Экономика, Татьяна Голикова, Россия, Общество
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции - после 1 февраля 2025 года, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.
"Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов". - сказала Голикова.
По мнению вице-премьера, средств в Социальном фонде на эти цели достаточно.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.