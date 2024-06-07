Рейтинг@Mail.ru
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:39 07.06.2024 (обновлено: 20:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/golikova-1951517602.html
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей
По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:39
2024-06-07T20:15
пмэф-2024
экономика
татьяна голикова
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_40bfd68e283d1e274b7271aef6c605ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции - после 1 февраля 2025 года, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова. "Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов". - сказала Голикова. По мнению вице-премьера, средств в Социальном фонде на эти цели достаточно.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/indeksatsiya-1951508557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e684743e15f27ea9b0360ce355288c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, татьяна голикова, россия, общество
ПМЭФ-2024, Экономика, Татьяна Голикова, Россия, Общество
Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно 100 млрд рублей

Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. По приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции - после 1 февраля 2025 года, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.
"Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов". - сказала Голикова.
По мнению вице-премьера, средств в Социальном фонде на эти цели достаточно.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова
Вчера, 19:13
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала