https://ria.ru/20240607/gladkov-1951503952.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:58

2024-06-07T18:58

2024-06-07T18:58

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20240607/gladkov-1951320666.html

белгород

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины