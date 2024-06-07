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Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев - РИА Новости, 07.06.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
13:23 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gladkov-1951320666.html
Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев
Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев - РИА Новости, 07.06.2024
Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев
Порядка 6 тысяч жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, получат путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:23
2024-06-07T13:23
белгородская область
белгородская область
анапа
туапсе
вячеслав гладков
михаил мишустин
вооруженные силы украины
международный день защиты детей
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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Порядка 6 тысяч жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, получат путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина жители Белгородской области получат возможность поехать в пансионаты, дома отдыха, санатории, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Всего путевки смогут получить около 6 тысяч человек. Право на такую поездку имеют мирные жители, которые получили ранения средней и легкой степени тяжести. В случае тяжёлого ранения необходимо решение врача. "Безусловно, те, кто имеет тяжелое ранение, получат возможность съездить в санаторий, но в особом порядке. Будем делать это сами, индивидуально. И право на поездки в санаторий, дома отдыха, пансионаты имеют также жители в тех домов, которые разрушены во время обстрелов со стороны ВСУ", - сообщил Гладков. Как отметили в региональном правительстве, получившие ранения легкой и средней тяжести будут отправлены на лечение в санаторий-курорт "Митино" в Тверской области и санаторий в Анапе. Вторая категория жителей, которая получит поддержку, – те, кто потеряли жилье в результате обстрелов ВСУ. Для них будет организован двухнедельный отдых на базах отдыха и в пансионатах в Анапе, Крыму и Туапсе. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 миллионов рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым. 19 апреля 2024 года правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Из этих средств 800 миллионов рублей идут на оказание поддержки жителям Грайворонского городского округа, 987 миллионов рублей выделены наиболее пострадавшим от обстрелов крупным предприятиям, 264 миллиона рублей федеральной поддержки предназначены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
https://ria.ru/20240109/pvr-1920276962.html
https://ria.ru/20240423/gladkov-1941654110.html
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белгородская область, анапа, туапсе, вячеслав гладков, михаил мишустин, вооруженные силы украины, международный день защиты детей, сво
Белгородская область, Белгородская область, Анапа, Туапсе, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Международный день защиты детей, СВО

Гладков рассказал о путевках для пострадавших от обстрелов белгородцев

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Порядка 6 тысяч жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, получат путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина жители Белгородской области получат возможность поехать в пансионаты, дома отдыха, санатории, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Всего путевки смогут получить около 6 тысяч человек.
«
Право на такую поездку имеют мирные жители, которые получили ранения средней и легкой степени тяжести. В случае тяжёлого ранения необходимо решение врача. "Безусловно, те, кто имеет тяжелое ранение, получат возможность съездить в санаторий, но в особом порядке. Будем делать это сами, индивидуально. И право на поездки в санаторий, дома отдыха, пансионаты имеют также жители в тех домов, которые разрушены во время обстрелов со стороны ВСУ", - сообщил Гладков.
Как отметили в региональном правительстве, получившие ранения легкой и средней тяжести будут отправлены на лечение в санаторий-курорт "Митино" в Тверской области и санаторий в Анапе.
Вторая категория жителей, которая получит поддержку, – те, кто потеряли жилье в результате обстрелов ВСУ. Для них будет организован двухнедельный отдых на базах отдыха и в пансионатах в Анапе, Крыму и Туапсе.
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19 апреля 2024 года правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Из этих средств 800 миллионов рублей идут на оказание поддержки жителям Грайворонского городского округа, 987 миллионов рублей выделены наиболее пострадавшим от обстрелов крупным предприятиям, 264 миллиона рублей федеральной поддержки предназначены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.
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Белгородская областьБелгородская областьАнапаТуапсеВячеслав ГладковМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныМеждународный день защиты детейСВО
 
 
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