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"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией - РИА Новости, 07.06.2024
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21:47 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/germany-1951548211.html
"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией
"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией - РИА Новости, 07.06.2024
"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией
Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:47
2024-06-07T21:47
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION."Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская", — заявил он.По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает другим Вооруженным силам в Европе по причине меньших расходов на оборону.Эксперт напомнил, что в прошлый раз немецкие войска участвовали в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за 30 лет произошло сокращение общего количества войск, а также военного бюджета, боеприпасов и техники."Германия должна получить настоящую армию, и (глава Минобороны ФРГ – прим. ред.) Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится 4-5 лет", — заключил Биттерлих.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.Российский лидер Владимир Путин в феврале заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html
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в мире, германия, россия, европа, борис писториус, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Борис Писториус, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией

Экс-дипломат Биттерлих: Германия не готова к войне с Россией

© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION.
"Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская", — заявил он.
По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает другим Вооруженным силам в Европе по причине меньших расходов на оборону.
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Эксперт напомнил, что в прошлый раз немецкие войска участвовали в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за 30 лет произошло сокращение общего количества войск, а также военного бюджета, боеприпасов и техники.
"Германия должна получить настоящую армию, и (глава Минобороны ФРГ – прим. ред.) Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится 4-5 лет", — заключил Биттерлих.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.
Российский лидер Владимир Путин в феврале заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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