https://ria.ru/20240607/germany-1951548211.html

"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией

"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией - РИА Новости, 07.06.2024

"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией

Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:47

2024-06-07T21:47

2024-06-07T21:47

в мире

германия

россия

европа

борис писториус

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931183251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_046bf61a90065a80909b1082b1dae99b.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION."Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская", — заявил он.По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает другим Вооруженным силам в Европе по причине меньших расходов на оборону.Эксперт напомнил, что в прошлый раз немецкие войска участвовали в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за 30 лет произошло сокращение общего количества войск, а также военного бюджета, боеприпасов и техники."Германия должна получить настоящую армию, и (глава Минобороны ФРГ – прим. ред.) Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится 4-5 лет", — заключил Биттерлих.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.Российский лидер Владимир Путин в феврале заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html

https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, европа, борис писториус, владимир путин, такер карлсон, нато