"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией
Экс-дипломат Биттерлих: Германия не готова к войне с Россией
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лишь две армии в Европе готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION.
"Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская", — заявил он.
По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает другим Вооруженным силам в Европе по причине меньших расходов на оборону.
Эксперт напомнил, что в прошлый раз немецкие войска участвовали в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за 30 лет произошло сокращение общего количества войск, а также военного бюджета, боеприпасов и техники.
"Германия должна получить настоящую армию, и (глава Минобороны ФРГ – прим. ред.) Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится 4-5 лет", — заключил Биттерлих.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.
Российский лидер Владимир Путин в феврале заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".