https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html

Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат

Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат - РИА Новости, 07.06.2024

Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

2024-06-07T14:18

происшествия

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. По словам адвоката, следствие считает, что впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в совершение мошенничества в особо крупном размере. "Следователь в своём ходатайстве считает показания [Попова] изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Никаких изобличающих показаний он не давал, вину не признавал", - сказал Буйновский. В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассматривал жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести Попова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости ранее сообщили, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html

https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф