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Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат - РИА Новости, 07.06.2024
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14:18 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат - РИА Новости, 07.06.2024
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:18
2024-06-07T14:18
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. По словам адвоката, следствие считает, что впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в совершение мошенничества в особо крупном размере. "Следователь в своём ходатайстве считает показания [Попова] изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Никаких изобличающих показаний он не давал, вину не признавал", - сказал Буйновский. В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассматривал жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести Попова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости ранее сообщили, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html
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происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат

Адвокат Буйновский: экс-командующий 58-й армией изобличающих показаний не давал

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
По словам адвоката, следствие считает, что впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в совершение мошенничества в особо крупном размере.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. 27 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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"Следователь в своём ходатайстве считает показания [Попова] изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Никаких изобличающих показаний он не давал, вину не признавал", - сказал Буйновский.
В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассматривал жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести Попова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым".
В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости ранее сообщили, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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