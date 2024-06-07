https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат - РИА Новости, 07.06.2024
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:18
2024-06-07T14:18
2024-06-07T14:18
происшествия
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. По словам адвоката, следствие считает, что впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в совершение мошенничества в особо крупном размере. "Следователь в своём ходатайстве считает показания [Попова] изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Никаких изобличающих показаний он не давал, вину не признавал", - сказал Буйновский. В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассматривал жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести Попова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости ранее сообщили, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html
https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ
Генерал Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил адвокат
Адвокат Буйновский: экс-командующий 58-й армией изобличающих показаний не давал
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов никаких изобличающих показаний не давал, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
По словам адвоката, следствие считает, что впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в совершение мошенничества в особо крупном размере.
"Следователь в своём ходатайстве считает показания [Попова] изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Никаких изобличающих показаний он не давал, вину не признавал", - сказал Буйновский.
В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассматривал жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшейся удовлетворить ходатайство следствия и перевести Попова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым".
В 235-м гарнизонном военном суде РИА Новости ранее сообщили, что Моисеев С.В. был арестован в тот же день, что и Попов, по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.