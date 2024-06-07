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В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за продажу вейпов - РИА Новости, 07.06.2024
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14:27 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gd-1951351588.html
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за продажу вейпов
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за продажу вейпов - РИА Новости, 07.06.2024
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за продажу вейпов
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов и остановке деятельности точек продаж за нарушение правил продажи вейпов в весеннюю сессию, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:27
2024-06-07T14:27
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов и остановке деятельности точек продаж за нарушение правил продажи вейпов в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по промышленности и торговли Александр Спиридонов на Петербургском международном экономическом форуме. В прошлом году был принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и запрете их открытой выкладки и рекламы, напомнил депутат. Однако он отметил, что на практике сейчас в магазинах вейпов все лежит на виду, в лучшем случае это закрыто тонировочной пленкой, через которую всё равно все видно, и такая ситуация практически везде: "Абсолютно... нарушения полные". "Мы сейчас с коллегами подготовили законопроект, который существенно ужесточает наказание. Во-первых, штрафы поднимаются, а во-вторых, за нарушение, особенно в части продаж несовершеннолетним, будет грозить продавцам, предпринимателям остановка деятельности предприятия, ну, вот этой точки продажи, от месяца до полутора", - сказал Спиридонов. Он сообщил, что законопроект уже разработан и направлен на отзыв правительства, после чего его внесут в Госдуму в весеннюю сессию, которая идет до конца июля. По его словам, нарушения связаны с тем, что продавцы не боятся наказания: "Оно слишком слабое, например, для физических лиц это от 2 до 4 тысяч наказание, для юридических, ну, понятное дело, больше, но все равно оно несравнимо с теми доходами, которые они получают от продажи". Риск закрытия точки продаж продавцов уже пугает, потому что на это время они не будут получать доход, считает Спиридонов. По его словам, в законопроекте также затрагивается вопрос о полном запрете продажи никотиносодержащей продукции, табака и вейпов в павильонах: "Он пока стоит сложным, поскольку скорее всего министерство финансов будет выступать противником такой меры, поскольку это... уже вопросы коммерции, вопросы бизнеса, вопросы получения государством доходов от этого". В законопроекте также предлагается обязать Минздрав установить ограничения на вкусы вейпов, сообщил Спиридонов. Он напомнил, что сейчас в законе прописано, что Минздрав вправе устанавливать такие ограничения, но пока никаких ограничений они не установили. "Вообще, если статистику посмотреть, то сейчас в школе в старших классах примерно 80% детей сами говорят, когда ... анонимный опрос ведется, что они либо пробовали, либо постоянно употребляют вейпы или электронные сигареты. О чем это говорит? Это говорит, наверное, о том, что это национальная проблема для нас", - подчеркнул депутат. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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Госдума РФ
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов за продажу вейпов

В ГД внесут проект об ужесточении штрафов за нарушение правил продажи вейпов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУказатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape"
Указатель с надписью Табак. 18 метров. Vape - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Указатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект об ужесточении штрафов и остановке деятельности точек продаж за нарушение правил продажи вейпов в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по промышленности и торговли Александр Спиридонов на Петербургском международном экономическом форуме.
В прошлом году был принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и запрете их открытой выкладки и рекламы, напомнил депутат. Однако он отметил, что на практике сейчас в магазинах вейпов все лежит на виду, в лучшем случае это закрыто тонировочной пленкой, через которую всё равно все видно, и такая ситуация практически везде: "Абсолютно... нарушения полные".
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"Мы сейчас с коллегами подготовили законопроект, который существенно ужесточает наказание. Во-первых, штрафы поднимаются, а во-вторых, за нарушение, особенно в части продаж несовершеннолетним, будет грозить продавцам, предпринимателям остановка деятельности предприятия, ну, вот этой точки продажи, от месяца до полутора", - сказал Спиридонов.
Он сообщил, что законопроект уже разработан и направлен на отзыв правительства, после чего его внесут в Госдуму в весеннюю сессию, которая идет до конца июля.
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По его словам, нарушения связаны с тем, что продавцы не боятся наказания: "Оно слишком слабое, например, для физических лиц это от 2 до 4 тысяч наказание, для юридических, ну, понятное дело, больше, но все равно оно несравнимо с теми доходами, которые они получают от продажи". Риск закрытия точки продаж продавцов уже пугает, потому что на это время они не будут получать доход, считает Спиридонов.
По его словам, в законопроекте также затрагивается вопрос о полном запрете продажи никотиносодержащей продукции, табака и вейпов в павильонах: "Он пока стоит сложным, поскольку скорее всего министерство финансов будет выступать противником такой меры, поскольку это... уже вопросы коммерции, вопросы бизнеса, вопросы получения государством доходов от этого". В законопроекте также предлагается обязать Минздрав установить ограничения на вкусы вейпов, сообщил Спиридонов. Он напомнил, что сейчас в законе прописано, что Минздрав вправе устанавливать такие ограничения, но пока никаких ограничений они не установили.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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Вейпы – мода, увлечение или зависимость?
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