https://ria.ru/20240607/gaz-1951414202.html

Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО

Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО - РИА Новости, 07.06.2024

Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО

В Московской области еще 25 406 собственников частных жилых домов заключили договор технического обслуживания газового оборудования. Работы будет проводить... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:13

2024-06-07T16:13

2024-06-07T16:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837028692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b16c62727cd9350fc3f9d3f68257c3d9.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Московской области еще 25 406 собственников частных жилых домов заключили договор технического обслуживания газового оборудования. Работы будет проводить "Мособлгаз", сообщил 360.ru.Договор на техническое обслуживание газового оборудования – это обязательное условие для подачи газа в жилье, напомнили в Минэнерго Московской области. Единой организацией, которая обслуживает технику в квартирах, является "Мособлгаз". Техническое обслуживание должно проводиться не реже, чем раз в год."Мособлгаз" с начала года провел техобслуживание в частных домах более 113 тысяч жителей региона. Договор можно заключить в личном кабинете.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)