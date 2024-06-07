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Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО - РИА Новости, 07.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:13 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gaz-1951414202.html
Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО
Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО - РИА Новости, 07.06.2024
Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО
В Московской области еще 25 406 собственников частных жилых домов заключили договор технического обслуживания газового оборудования. Работы будет проводить... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:13
2024-06-07T16:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Московской области еще 25 406 собственников частных жилых домов заключили договор технического обслуживания газового оборудования. Работы будет проводить "Мособлгаз", сообщил 360.ru.Договор на техническое обслуживание газового оборудования – это обязательное условие для подачи газа в жилье, напомнили в Минэнерго Московской области. Единой организацией, которая обслуживает технику в квартирах, является "Мособлгаз". Техническое обслуживание должно проводиться не реже, чем раз в год."Мособлгаз" с начала года провел техобслуживание в частных домах более 113 тысяч жителей региона. Договор можно заключить в личном кабинете.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Договор на ТО газовой техники заключили еще 25 тысяч жителей МО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазопровод в селе Козиха Ордынского района Новосибирской области
Газопровод в селе Козиха Ордынского района Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Московской области еще 25 406 собственников частных жилых домов заключили договор технического обслуживания газового оборудования. Работы будет проводить "Мособлгаз", сообщил 360.ru.
Договор на техническое обслуживание газового оборудования – это обязательное условие для подачи газа в жилье, напомнили в Минэнерго Московской области. Единой организацией, которая обслуживает технику в квартирах, является "Мособлгаз". Техническое обслуживание должно проводиться не реже, чем раз в год.
"Мособлгаз" с начала года провел техобслуживание в частных домах более 113 тысяч жителей региона. Договор можно заключить в личном кабинете.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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