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Харьковские школьники получат аттестаты российского образца - РИА Новости, 07.06.2024
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12:25 07.06.2024 (обновлено: 13:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951290147.html
Харьковские школьники получат аттестаты российского образца
Харьковские школьники получат аттестаты российского образца - РИА Новости, 07.06.2024
Харьковские школьники получат аттестаты российского образца
Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников из Харьковской области, который обучались при школах в РФ, получат школьные аттестаты российского образца,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:25
2024-06-07T13:51
харьковская область
россия
луганская народная республика
виталий ганчев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников из Харьковской области, который обучались при школах в РФ, получат школьные аттестаты российского образца, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши дети и в школе учатся. Учебный процесс организован. Он не может быть организован в тех поселках Харьковской области, но, тем не менее, совместно с Луганской Народной Республикой, с министерством просвещения Российской Федерации, решен вопрос о том, чтобы наши дети обучались. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников выпустились", - сказал Ганчев, добавив, что эти дети получат аттестат российского образца.
https://ria.ru/20240522/kharkov-1947680775.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев
Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Харьковские школьники получат аттестаты российского образца

Ганчев: трое выпускников из Харьковской области получат российские аттестаты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАттестат о среднем общем образовании
Аттестат о среднем общем образовании - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аттестат о среднем общем образовании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников из Харьковской области, который обучались при школах в РФ, получат школьные аттестаты российского образца, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Наши дети и в школе учатся. Учебный процесс организован. Он не может быть организован в тех поселках Харьковской области, но, тем не менее, совместно с Луганской Народной Республикой, с министерством просвещения Российской Федерации, решен вопрос о том, чтобы наши дети обучались. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников выпустились", - сказал Ганчев, добавив, что эти дети получат аттестат российского образца.
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Харьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиталий Ганчев
 
 
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