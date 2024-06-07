https://ria.ru/20240607/ganchev-1951290147.html

Харьковские школьники получат аттестаты российского образца

Харьковские школьники получат аттестаты российского образца - РИА Новости, 07.06.2024

Харьковские школьники получат аттестаты российского образца

Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников из Харьковской области, который обучались при школах в РФ, получат школьные аттестаты российского образца,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:25

2024-06-07T12:25

2024-06-07T13:51

харьковская область

россия

луганская народная республика

виталий ганчев

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников из Харьковской области, который обучались при школах в РФ, получат школьные аттестаты российского образца, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши дети и в школе учатся. Учебный процесс организован. Он не может быть организован в тех поселках Харьковской области, но, тем не менее, совместно с Луганской Народной Республикой, с министерством просвещения Российской Федерации, решен вопрос о том, чтобы наши дети обучались. Трое одиннадцатиклассников и трое девятиклассников выпустились", - сказал Ганчев, добавив, что эти дети получат аттестат российского образца.

https://ria.ru/20240522/kharkov-1947680775.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев