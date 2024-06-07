https://ria.ru/20240607/fsb-1951292720.html

В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд

В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд - РИА Новости, 07.06.2024

В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд

Силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:31

2024-06-07T12:31

2024-06-07T12:48

происшествия

тюмень

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

тюменская область

свердловская железная дорога

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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России."Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Тюмени, планировавшего в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени… Центральным районным судом Тюмени подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.По версии следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).

https://ria.ru/20240606/krym-1951010041.html

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происшествия, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, тюменская область, свердловская железная дорога