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В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд - РИА Новости, 07.06.2024
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12:31 07.06.2024 (обновлено: 12:48 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/fsb-1951292720.html
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд - РИА Новости, 07.06.2024
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд
Силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:31
2024-06-07T12:48
происшествия
тюмень
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
тюменская область
свердловская железная дорога
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России."Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Тюмени, планировавшего в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени… Центральным районным судом Тюмени подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.По версии следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).
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происшествия, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, тюменская область, свердловская железная дорога
Происшествия, Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Тюменская область, Свердловская железная дорога
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд

ФСБ предотвратила теракт в Тюмени, где мужчина пытался пустить под откос поезд

© УФСБ РоссииЗадержание мужчины, готовившего теракт на железной дороге в Тюмени
Задержание мужчины, готовившего теракт на железной дороге в Тюмени
© УФСБ России
Задержание мужчины, готовившего теракт на железной дороге в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюмени, планировавшего совершить в городе теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«
"Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Тюмени, планировавшего в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени… Центральным районным судом Тюмени подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).
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ПроисшествияТюменьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияТюменская областьСвердловская железная дорога
 
 
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