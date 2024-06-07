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Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет - РИА Новости, 07.06.2024
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10:38 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/fsb-1951245973.html
Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет
Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет - РИА Новости, 07.06.2024
Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет
Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:38
2024-06-07T10:38
россия
запорожская область
бердянск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области. По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины. "В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет", - говорится в сообщении. Своими действиями гражданин Украины не успел нанести ущерб безопасности Российской Федерации, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949086934.html
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, бердянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Запорожская область, Бердянск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

ФСБ выдворила жителя Бердянска, собиравшего сведения о вооруженных силах России

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области.
По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.
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"В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет", - говорится в сообщении.
Своими действиями гражданин Украины не успел нанести ущерб безопасности Российской Федерации, уточнили в ведомстве.
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РоссияЗапорожская областьБердянскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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