https://ria.ru/20240607/fsb-1951245973.html

Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет - РИА Новости, 07.06.2024

Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:38

2024-06-07T10:38

2024-06-07T10:38

россия

запорожская область

бердянск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области. По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины. "В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет", - говорится в сообщении. Своими действиями гражданин Украины не успел нанести ущерб безопасности Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949086934.html

https://ria.ru/20240322/agent-1934860544.html

россия

запорожская область

бердянск

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россия, запорожская область, бердянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)