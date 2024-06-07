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Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений - РИА Новости, 07.06.2024
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16:37 07.06.2024 (обновлено: 17:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951425764.html
Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений
Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений - РИА Новости, 07.06.2024
Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений
Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:37
2024-06-07T17:29
россия
происшествия
франция
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы."Я принял, что виновен в этом", — сказал он.Гражданин Франции также извинился, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента."Что самое обидное, на протяжении десяти лет моей работы я старался защищать Россию и ее интересы", — добавил Винатье.Сейчас Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Накануне в Москве задержали француза, который, по данным следствия, на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Задержанный — писатель, репортер и исследователь — консультант по международным делам Лоран Винатье. Согласно официальным источникам, он живет в Лозанне и, по информации СМИ, работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".Следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.
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россия, происшествия, франция, москва
Россия, Происшествия, Франция, Москва
Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений

Француз Винатье в суде признал вину по делу о сборе военных сведений

© РИА НовостиГражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
© РИА Новости
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
«
"Я принял, что виновен в этом", — сказал он.
Гражданин Франции также извинился, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента.
"Что самое обидное, на протяжении десяти лет моей работы я старался защищать Россию и ее интересы", — добавил Винатье.
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Сейчас Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне в Москве задержали француза, который, по данным следствия, на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Задержанный — писатель, репортер и исследователь — консультант по международным делам Лоран Винатье. Согласно официальным источникам, он живет в Лозанне и, по информации СМИ, работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
Следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.
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