Рейтинг@Mail.ru
Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951315512.html
Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста
Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста - РИА Новости, 07.06.2024
Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста
Защита Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, выступает против его ареста и настаивает, что француз не намерен скрываться,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:15
2024-06-07T13:15
россия
москва
женева (город)
алексей синицын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589726450_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_ec0031907e25a9123a1ee68f0945800f.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, выступает против его ареста и настаивает, что француз не намерен скрываться, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. "Мы будем настаивать на том, чтобы в удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как у Лорана имеется место жительства в Москве. Скрываться он не планирует, препятствовать тоже никак не будет", - сказал Синицын. По его словам, защита будет просить о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, а для помещения под стражу "нет никаких оснований". Адвокат не стал отвечать, признает ли его подзащитный вину в инкриминируемом преступлении. Против француза возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html
https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951140515.html
россия
москва
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589726450_31:0:1808:1333_1920x0_80_0_0_bf5ace578c371bfe73dfc27cbd20e9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, женева (город), алексей синицын
Россия, Москва, Женева (город), Алексей Синицын
Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста

Защита Винатье, подозреваемого в сборе сведений о ВС РФ, выступает против ареста

© Depositphotos.com / freedomtumzРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Depositphotos.com / freedomtumz
Работа юриста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, выступает против его ареста и настаивает, что француз не намерен скрываться, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын.
"Мы будем настаивать на том, чтобы в удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как у Лорана имеется место жительства в Москве. Скрываться он не планирует, препятствовать тоже никак не будет", - сказал Синицын.
По его словам, защита будет просить о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, а для помещения под стражу "нет никаких оснований".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве
Вчера, 00:31
Адвокат не стал отвечать, признает ли его подзащитный вину в инкриминируемом преступлении.
Против француза возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
Задержанный в Москве француз работает для швейцарской НПО, пишут СМИ
6 июня, 19:27
 
РоссияМоскваЖенева (город)Алексей Синицын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала