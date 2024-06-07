https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951315512.html

Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста

Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста - РИА Новости, 07.06.2024

Защита задержанного в Москве француза выступает против его ареста

Защита Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, выступает против его ареста и настаивает, что француз не намерен скрываться,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:15

2024-06-07T13:15

2024-06-07T13:15

россия

москва

женева (город)

алексей синицын

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, выступает против его ареста и настаивает, что француз не намерен скрываться, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. "Мы будем настаивать на том, чтобы в удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как у Лорана имеется место жительства в Москве. Скрываться он не планирует, препятствовать тоже никак не будет", - сказал Синицын. По его словам, защита будет просить о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, а для помещения под стражу "нет никаких оснований". Адвокат не стал отвечать, признает ли его подзащитный вину в инкриминируемом преступлении. Против француза возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".

https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html

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россия

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