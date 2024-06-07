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Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 07.06.2024
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12:33 07.06.2024 (обновлено: 12:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951293235.html
Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже
Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 07.06.2024
Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:33
2024-06-07T12:38
россия
франция
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Синицын."Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключении под стражу",- сказал Синицын.На вопрос, признает ли Винатье вину, адвокат отвечать не стал.Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
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россия, франция, происшествия
Россия, Франция, Происшествия
Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже

Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в сборе военных сведений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Синицын.
"Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключении под стражу",- сказал Синицын.
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На вопрос, признает ли Винатье вину, адвокат отвечать не стал.
Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 14:41
 
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