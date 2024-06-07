https://ria.ru/20240607/frantsuz-1951293235.html

Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже

Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 07.06.2024

Следствие попросило арестовать француза, обвиняемого в шпионаже

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:33

2024-06-07T12:33

2024-06-07T12:38

россия

франция

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Синицын."Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключении под стражу",- сказал Синицын.На вопрос, признает ли Винатье вину, адвокат отвечать не стал.Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".

https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

https://ria.ru/20240527/shpionazh-1948648594.html

россия

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, происшествия