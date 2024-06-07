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"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России
"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России - РИА Новости, 07.06.2024
"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России
Французское руководство не знает, как отреагировать на возможный удар российских военных по своим инструкторам на Украине, заявил бывший начальник военной... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:05
2024-06-07T23:05
2024-06-07T23:05
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Французское руководство не знает, как отреагировать на возможный удар российских военных по своим инструкторам на Украине, заявил бывший начальник военной разведки Пятой республики генерал Кристоф Гомар в эфире YouTube-канала L'invité."Я считаю, что отправка инструкторов на Украину — это виток эскалации. Что мы будем делать, если однажды французские солдаты погибнут на Украине в результате бомбардировок со стороны российской армии? Какой будет реакция французов, реакция президента, главнокомандующего?" — спросил эксперт.По мнению Гомара, не стоит рисковать французскими военнослужащими и отправлять их в зону боевых действий, поскольку они уже выполняют задания в Польше и Румынии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951540206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России
Генерал: Франция не знает, как реагировать в случае ударов РФ по своим военным