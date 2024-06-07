https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951559529.html

"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России

"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России - РИА Новости, 07.06.2024

"Что будем делать?" Французский генерал обратился к Макрону из-за России

Французское руководство не знает, как отреагировать на возможный удар российских военных по своим инструкторам на Украине, заявил бывший начальник военной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:05

2024-06-07T23:05

2024-06-07T23:05

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эммануэль макрон

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нато

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Французское руководство не знает, как отреагировать на возможный удар российских военных по своим инструкторам на Украине, заявил бывший начальник военной разведки Пятой республики генерал Кристоф Гомар в эфире YouTube-канала L'invité."Я считаю, что отправка инструкторов на Украину — это виток эскалации. Что мы будем делать, если однажды французские солдаты погибнут на Украине в результате бомбардировок со стороны российской армии? Какой будет реакция французов, реакция президента, главнокомандующего?" — спросил эксперт.По мнению Гомара, не стоит рисковать французскими военнослужащими и отправлять их в зону боевых действий, поскольку они уже выполняют задания в Польше и Румынии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.

https://ria.ru/20240607/ssha-1951540206.html

https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, россия, польша, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато