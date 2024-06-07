https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951492122.html

Во Франции заявили об утрате самостоятельности

Во Франции заявили об утрате самостоятельности - РИА Новости, 07.06.2024

Во Франции заявили об утрате самостоятельности

Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:22

2024-06-07T18:22

2024-06-07T18:22

в мире

франция

украина

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эммануэль макрон

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европарламент

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом. Мы не хотим понимать новый мир с новыми силами, такими как БРИКС. Мы должны вести диалог с этими силами. Сейчас наш голос полностью заглушен, потому что мы являемся колонией Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в интервью журналу Entrevue. Комментируя украинский кризис, политик назвал мирные переговоры единственным выходом. По его словам, необходимо прекратить санкции против России, вступить в диалог с Москвой и прекратить направлять оружие на Украину. "Меня очень пугает поспешность Европейского союза и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона, который сейчас рассматривает возможность отправки войск на Украину", - добавил он. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, брикс