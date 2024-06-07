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Во Франции заявили об утрате самостоятельности - РИА Новости, 07.06.2024
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18:22 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951492122.html
Во Франции заявили об утрате самостоятельности
Во Франции заявили об утрате самостоятельности - РИА Новости, 07.06.2024
Во Франции заявили об утрате самостоятельности
Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:22
2024-06-07T18:22
в мире
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флориан филиппо
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом. Мы не хотим понимать новый мир с новыми силами, такими как БРИКС. Мы должны вести диалог с этими силами. Сейчас наш голос полностью заглушен, потому что мы являемся колонией Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в интервью журналу Entrevue. Комментируя украинский кризис, политик назвал мирные переговоры единственным выходом. По его словам, необходимо прекратить санкции против России, вступить в диалог с Москвой и прекратить направлять оружие на Украину. "Меня очень пугает поспешность Европейского союза и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона, который сейчас рассматривает возможность отправки войск на Украину", - добавил он. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, брикс
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, БРИКС
Во Франции заявили об утрате самостоятельности

Филиппо: Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
"Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом. Мы не хотим понимать новый мир с новыми силами, такими как БРИКС. Мы должны вести диалог с этими силами. Сейчас наш голос полностью заглушен, потому что мы являемся колонией Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в интервью журналу Entrevue.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Американцы сажают Францию в долговую яму
3 июня, 08:00
Комментируя украинский кризис, политик назвал мирные переговоры единственным выходом. По его словам, необходимо прекратить санкции против России, вступить в диалог с Москвой и прекратить направлять оружие на Украину.
"Меня очень пугает поспешность Европейского союза и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона, который сейчас рассматривает возможность отправки войск на Украину", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
Вчера, 11:28
 
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