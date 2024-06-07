https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951492122.html
Во Франции заявили об утрате самостоятельности
Во Франции заявили об утрате самостоятельности - РИА Новости, 07.06.2024
Во Франции заявили об утрате самостоятельности
Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:22
2024-06-07T18:22
2024-06-07T18:22
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом. Мы не хотим понимать новый мир с новыми силами, такими как БРИКС. Мы должны вести диалог с этими силами. Сейчас наш голос полностью заглушен, потому что мы являемся колонией Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в интервью журналу Entrevue. Комментируя украинский кризис, политик назвал мирные переговоры единственным выходом. По его словам, необходимо прекратить санкции против России, вступить в диалог с Москвой и прекратить направлять оружие на Украину. "Меня очень пугает поспешность Европейского союза и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона, который сейчас рассматривает возможность отправки войск на Украину", - добавил он. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, брикс
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, БРИКС
Во Франции заявили об утрате самостоятельности
Филиппо: Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием