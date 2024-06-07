https://ria.ru/20240607/fotokonkurs-1951272813.html

Колумбия стала финальной точкой роудшоу конкурса Стенина 2023 года

Колумбия стала финальной точкой роудшоу конкурса Стенина 2023 года - РИА Новости, 07.06.2024

Колумбия стала финальной точкой роудшоу конкурса Стенина 2023 года

Коллекция из более чем 50 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина с 6 июня выставлена в Публичной библиотеке и парке... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:35

2024-06-07T11:35

2024-06-07T11:35

колумбия

россия

андрей стенин

феникс

юнеско

общество

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Коллекция из более чем 50 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина с 6 июня выставлена в Публичной библиотеке и парке культуры Деборы Аранго в городе Энвигадо, Колумбии. Экспозиция фотоконкурса открывается в Колумбии уже в третий раз, в этом году ей завершается международное турне 2023 года.Выставка, в которую вошли фотоработы со всех регионов планеты, открылась при поддержке корпорации "Феникс", Ассоциации фотографов Энвигадо и культурного отдела мэрии города, все желающие смогут посетить ее до конца месяца.Луис Очоа, директор корпорации "Феникс" отметил, что "этим конкурсом мы стремимся почтить память Андрея Стенина, а выставка, которую мы открыли сегодня в Колумбии, также даёт нам возможность вспомнить всех коллег, которые погибли, выполняя свою миссию по информированию о происходящем в мире. Невозможно, чтобы в XXI веке наши коллеги и журналисты продолжали погибать, оставляя свои семьи.Как колумбиец, я надеюсь, что через несколько лет смогу увидеть колумбийских коллег на этом фотоконкурсе."Также на открытии выставки приняла участие глава культурного отдела муниципалитета Энвигадо Лина Мария Васкез Анхель, которая в своём выступлении подчеркнула, что важность организации выставки в Энвигадо и обратила внимание на то, что "пространство, где прохожит выставка ежедневно посещают около 900 человек, а так как конкурс стал мировым эталоном фотографии, то мы надеемся, что он мотивирует многих молодых людей принять участие". О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

https://ria.ru/20240212/vystavka-1926771707.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

колумбия, россия, андрей стенин, феникс, юнеско, общество