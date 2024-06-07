https://ria.ru/20240607/fosfor-1951200286.html

ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный

ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный

Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:04

2024-06-07T05:04

2024-06-07T05:35

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской области БПЛА с фосфорными боеприпасами, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений 1197-го полка ВС РФ. Ранее оперативные службы Запорожской области неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ как по городу Энергодар, так и по территории Запорожской АЭС. "Во время выборов в одном из населенных пунктов (в районе Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.

https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html

энергодар

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс