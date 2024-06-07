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ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.06.2024 (обновлено: 05:35 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/fosfor-1951200286.html
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный
Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:04
2024-06-07T05:35
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской области БПЛА с фосфорными боеприпасами, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений 1197-го полка ВС РФ. Ранее оперативные службы Запорожской области неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ как по городу Энергодар, так и по территории Запорожской АЭС. "Во время выборов в одном из населенных пунктов (в районе Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
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в мире, энергодар, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный

Боец ВС России: ВСУ в марте применили под Энергодаром фосфорные боеприпасы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской области БПЛА с фосфорными боеприпасами, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений 1197-го полка ВС РФ.
Ранее оперативные службы Запорожской области неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ как по городу Энергодар, так и по территории Запорожской АЭС.
"Во время выборов в одном из населенных пунктов (в районе Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства.
Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
Снаряд с белым фосфором - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 01:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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