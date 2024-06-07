https://ria.ru/20240607/fosfor-1951200286.html
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный
Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:04
2024-06-07T05:04
2024-06-07T05:35
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики во время проведения президентских выборов в России в марте этого года применили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской области БПЛА с фосфорными боеприпасами, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений 1197-го полка ВС РФ. Ранее оперативные службы Запорожской области неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ как по городу Энергодар, так и по территории Запорожской АЭС. "Во время выборов в одном из населенных пунктов (в районе Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html
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ВСУ весной применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром, сообщил военный
Боец ВС России: ВСУ в марте применили под Энергодаром фосфорные боеприпасы