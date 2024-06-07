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Министр культуры рассказала о значении категории "социально значимый фильм" - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:52 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/film-1951208914.html
Министр культуры рассказала о значении категории "социально значимый фильм"
Министр культуры рассказала о значении категории "социально значимый фильм" - РИА Новости, 07.06.2024
Министр культуры рассказала о значении категории "социально значимый фильм"
Министр культуры России Ольга Любимова заявила РИА Новости на ПМЭФ, что категория "социально значимый фильм" поможет государству заметить ярких мастеров и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:52
2024-06-07T07:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила РИА Новости на ПМЭФ, что категория "социально значимый фильм" поможет государству заметить ярких мастеров и выделить бюджет картинам, которые должны быть высокого художественного уровня и соответствовать традиционным ценностям. Ранее в Госдуме предложили ввести категорию "социально значимый фильм" с выделением бюджетных средств на продвижение такой картины. "Мы очень часто сталкивались с проблемой, когда фильм замечательный, но его видят только на фестивалях, у него сложности с тем, чтобы попасть в широкий прокат. У ряда наших ярких мастеров нет возможности получить дополнительный бюджет от кинодистрибьюторов для того, чтобы делать какую-то большую рекламную кампанию, привлечь молодого зрителя или привести целые семьи в кино", - сказала Любимова агентству на полях ПМЭФ. Министр считает, что это нововведение должно не пугать киноотрасль, а радовать, потому что "это сделано, в первую очередь, для поддержки". "Не для того, чтобы все остальное задавить, запретить, не дать прокатное удостоверение, а для того, чтобы государство имело возможность сопродюсировать в прокате особо значимую, социально значимую картину", - уточнила она. По словам главы ведомства, эти картины должны быть высокого художественного уровня, соответствовать традиционным ценностям. Они также должны быть посвящены "каким-то уникальным событиям, которые происходят в нашей стране, людям, которые в ней живут". Любимова добавила, что картины, подходящие под категорию "социально значимый фильм" будут выявлять благодаря экспертному совету, как и в любой творческий конкурс. "Если экспертный совет признает, что эта картина полезная, здорово сделанная, с замечательными актерскими работами, которую было бы полезно увидеть, которая понравится нашему зрителю, важно проработать, какого рода государственная поддержка такой картины позволит нам всем: в самых разных регионах, муниципалитетах, в маленьких или самых больших кинотеатрах - увидеть работы этих замечательных мастеров", - заключила министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html
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россия, ольга любимова, госдума рф
ПМЭФ-2024, Россия, Ольга Любимова, Госдума РФ
Министр культуры рассказала о значении категории "социально значимый фильм"

Любимова: категория "социально значимый фильм" поможет заметить ярких мастеров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила РИА Новости на ПМЭФ, что категория "социально значимый фильм" поможет государству заметить ярких мастеров и выделить бюджет картинам, которые должны быть высокого художественного уровня и соответствовать традиционным ценностям.
Ранее в Госдуме предложили ввести категорию "социально значимый фильм" с выделением бюджетных средств на продвижение такой картины.
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"Мы очень часто сталкивались с проблемой, когда фильм замечательный, но его видят только на фестивалях, у него сложности с тем, чтобы попасть в широкий прокат. У ряда наших ярких мастеров нет возможности получить дополнительный бюджет от кинодистрибьюторов для того, чтобы делать какую-то большую рекламную кампанию, привлечь молодого зрителя или привести целые семьи в кино", - сказала Любимова агентству на полях ПМЭФ.
Министр считает, что это нововведение должно не пугать киноотрасль, а радовать, потому что "это сделано, в первую очередь, для поддержки".
"Не для того, чтобы все остальное задавить, запретить, не дать прокатное удостоверение, а для того, чтобы государство имело возможность сопродюсировать в прокате особо значимую, социально значимую картину", - уточнила она.
По словам главы ведомства, эти картины должны быть высокого художественного уровня, соответствовать традиционным ценностям. Они также должны быть посвящены "каким-то уникальным событиям, которые происходят в нашей стране, людям, которые в ней живут".
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Любимова добавила, что картины, подходящие под категорию "социально значимый фильм" будут выявлять благодаря экспертному совету, как и в любой творческий конкурс.
"Если экспертный совет признает, что эта картина полезная, здорово сделанная, с замечательными актерскими работами, которую было бы полезно увидеть, которая понравится нашему зрителю, важно проработать, какого рода государственная поддержка такой картины позволит нам всем: в самых разных регионах, муниципалитетах, в маленьких или самых больших кинотеатрах - увидеть работы этих замечательных мастеров", - заключила министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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