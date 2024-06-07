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"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона
"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона - РИА Новости, 07.06.2024
"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона за трибуной, предназначенной хозяину Белого дома Джо Байдену, на мероприятии по случаю 80-летия высадки... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:49
2024-06-07T15:49
2024-06-07T15:52
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Выступление президента Франции Эммануэля Макрона за трибуной, предназначенной хозяину Белого дома Джо Байдену, на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии стало свидетельством его подчиненного положения, заявил в пятницу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Макрон выступает из-за трибуны Белого дома! Какое унижение! Какой знак подчинения", - обратил внимание политик, опубликовав сообщение в соцсети X. Филиппо также призвал к выходу Франции из наднациональных организаций НАТО и ЕС, которые зависят от Вашингтона. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
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в мире, франция, нормандия, вашингтон (штат), эммануэль макрон, джо байден, флориан филиппо, патриот, европарламент, нато, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Франция, Нормандия, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Джо Байден, Флориан Филиппо, Патриот, Европарламент, НАТО, Вторая мировая война (1939-1945)
"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона
Политик Филиппо назвал выступление Макрона за трибуной Байдена унижением