https://ria.ru/20240607/filippo-1951402527.html

"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона

"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона - РИА Новости, 07.06.2024

"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона за трибуной, предназначенной хозяину Белого дома Джо Байдену, на мероприятии по случаю 80-летия высадки... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:49

2024-06-07T15:49

2024-06-07T15:52

в мире

франция

нормандия

вашингтон (штат)

эммануэль макрон

джо байден

флориан филиппо

патриот

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Выступление президента Франции Эммануэля Макрона за трибуной, предназначенной хозяину Белого дома Джо Байдену, на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии стало свидетельством его подчиненного положения, заявил в пятницу лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Макрон выступает из-за трибуны Белого дома! Какое унижение! Какой знак подчинения", - обратил внимание политик, опубликовав сообщение в соцсети X. Филиппо также призвал к выходу Франции из наднациональных организаций НАТО и ЕС, которые зависят от Вашингтона. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240606/smi-1951128749.html

франция

нормандия

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