https://ria.ru/20240607/fas-1951335745.html

ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца

ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца - РИА Новости, 07.06.2024

ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:02

2024-06-07T14:02

2024-06-07T14:02

пмэф-2024

экономика

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский. "Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231016/myaso-1903034234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)