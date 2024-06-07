https://ria.ru/20240607/fas-1951335745.html
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца - РИА Новости, 07.06.2024
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:02
2024-06-07T14:02
2024-06-07T14:02
пмэф-2024
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский. "Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231016/myaso-1903034234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца
ФАС: цены на продукты изменились сезонно, курица и яйца подешевели
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский.
"Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.