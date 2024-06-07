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ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:02 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/fas-1951335745.html
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца - РИА Новости, 07.06.2024
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:02
2024-06-07T14:02
пмэф-2024
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский. "Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС заявила о снижении цен на курицу и яйца

ФАС: цены на продукты изменились сезонно, курица и яйца подешевели

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский.
"Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены
16 октября 2023, 12:39
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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