https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html

Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - РИА Новости, 07.06.2024

Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:17

2024-06-07T13:17

2024-06-07T13:18

пмэф-2024

экономика

максим шаскольский

ozon

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html

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экономика, максим шаскольский, ozon, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия