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Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:17 07.06.2024 (обновлено: 13:18 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - РИА Новости, 07.06.2024
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:17
2024-06-07T13:18
пмэф-2024
экономика
максим шаскольский
ozon
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, максим шаскольский, ozon, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Максим Шаскольский, Ozon, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Глава ФАС Шаскольский: Ozon и Wildberries устранили часть замечаний

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи интернет-заказов Wildberries
Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский.
"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаМаксим ШаскольскийOzonWildberriesФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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