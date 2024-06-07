https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - РИА Новости, 07.06.2024
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:17
2024-06-07T13:17
2024-06-07T13:18
пмэф-2024
экономика
максим шаскольский
ozon
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим шаскольский, ozon, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Максим Шаскольский, Ozon, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Глава ФАС Шаскольский: Ozon и Wildberries устранили часть замечаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский.
"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.