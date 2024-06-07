https://ria.ru/20240607/evrokomissiya-1951206614.html
СМИ: ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
СМИ: ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия, сообщила... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:19
2024-06-07T07:19
2024-06-07T08:57
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку (Киеву. — Прим. ред.) <…> до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока", — говорится в материале.В пятницу, по данным издания, Еврокомиссия объявит, что Украина якобы выполнила требуемые для вступления в блок шаги, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, шаги по защите языка меньшинства, новые правила о декларировании доходов для представителей власти.Бельгия, которая пока председательствует в Совете ЕС, призывает провести первый раунд переговоров о членстве Украины 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями.Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС 1 июля. Ее полномочия в этом качестве продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в блок.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди требований наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20240602/siyyarto-1950064216.html
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украина, еврокомиссия, в мире, евросоюз, владимир зеленский, бельгия, венгрия
Украина, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз, Владимир Зеленский, Бельгия, Венгрия
СМИ: ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
FT: ЕК даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС