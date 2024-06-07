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Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
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05:13 07.06.2024 (обновлено: 05:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/evakuatsiya-1951201105.html
Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ
Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ
Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:13
2024-06-07T05:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы украины
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населенных пунктов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что жителей вывозят на автомобилях малыми группами по три-шесть человек из-за высокой опасности артиллерийских обстрелов и применения ВСУ FPV-дронов. Далее людей передают в руки сотрудников пункта временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. "На сегодняшний день у нас пятьдесят три человека, которых привезли к нам. Эвакуированы из Очеретино, Бердычей, Архангельского - из посёлков, которые за Авдеевкой находятся. Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам - российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам. Многие люди приехали вообще без вещей, поэтому, конечно, им нужна помощь и поддержка. По поводу медицинского обслуживания: к нам каждый день приходит врач-терапевт из центральной больницы. Он оказывает помощь, даёт направления к врачам, если они нуждаются в этом. И соответственно, мы пытаемся оказать им помощь в оформлении документов", - рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая. В оборонном ведомстве добавили, что на пункте временного размещения в ДНР для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей. Многие люди приехали сюда со своими домашними питомцами. Кроме этого, для поднятия духа потерявшим своё имущество людей, коллективом ансамбля песни и пляски ЦВО был организован концерт, где артисты исполнили несколько известных песен и музыкальных композиций.
https://ria.ru/20240510/ochertino-1945046670.html
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донецкая народная республика, россия, архангельское, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Архангельское, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

Бойцы группировки войск "Центр" вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино
Автомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населенных пунктов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Там отметили, что жителей вывозят на автомобилях малыми группами по три-шесть человек из-за высокой опасности артиллерийских обстрелов и применения ВСУ FPV-дронов. Далее людей передают в руки сотрудников пункта временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.
"На сегодняшний день у нас пятьдесят три человека, которых привезли к нам. Эвакуированы из Очеретино, Бердычей, Архангельского - из посёлков, которые за Авдеевкой находятся. Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам - российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам. Многие люди приехали вообще без вещей, поэтому, конечно, им нужна помощь и поддержка. По поводу медицинского обслуживания: к нам каждый день приходит врач-терапевт из центральной больницы. Он оказывает помощь, даёт направления к врачам, если они нуждаются в этом. И соответственно, мы пытаемся оказать им помощь в оформлении документов", - рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая.
В оборонном ведомстве добавили, что на пункте временного размещения в ДНР для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей. Многие люди приехали сюда со своими домашними питомцами. Кроме этого, для поднятия духа потерявшим своё имущество людей, коллективом ансамбля песни и пляски ЦВО был организован концерт, где артисты исполнили несколько известных песен и музыкальных композиций.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАрхангельскоеВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округ
 
 
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