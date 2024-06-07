Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ
Бойцы группировки войск "Центр" вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль проезжает мимо брошенного танка украинской армии в Очеретино. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населенных пунктов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Там отметили, что жителей вывозят на автомобилях малыми группами по три-шесть человек из-за высокой опасности артиллерийских обстрелов и применения ВСУ FPV-дронов. Далее людей передают в руки сотрудников пункта временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.
"На сегодняшний день у нас пятьдесят три человека, которых привезли к нам. Эвакуированы из Очеретино, Бердычей, Архангельского - из посёлков, которые за Авдеевкой находятся. Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам - российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам. Многие люди приехали вообще без вещей, поэтому, конечно, им нужна помощь и поддержка. По поводу медицинского обслуживания: к нам каждый день приходит врач-терапевт из центральной больницы. Он оказывает помощь, даёт направления к врачам, если они нуждаются в этом. И соответственно, мы пытаемся оказать им помощь в оформлении документов", - рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая.
В оборонном ведомстве добавили, что на пункте временного размещения в ДНР для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей. Многие люди приехали сюда со своими домашними питомцами. Кроме этого, для поднятия духа потерявшим своё имущество людей, коллективом ансамбля песни и пляски ЦВО был организован концерт, где артисты исполнили несколько известных песен и музыкальных композиций.