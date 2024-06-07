https://ria.ru/20240607/evakuatsiya-1951201105.html

Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Военные вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:13

2024-06-07T05:13

2024-06-07T05:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

архангельское

вооруженные силы украины

центральный военный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105057/67/1050576756_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_de0609ad49fbf49cad9d0a7eeb65ad28.jpg

ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобожденного поселка Очеретино в ДНР, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населенных пунктов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что жителей вывозят на автомобилях малыми группами по три-шесть человек из-за высокой опасности артиллерийских обстрелов и применения ВСУ FPV-дронов. Далее людей передают в руки сотрудников пункта временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. "На сегодняшний день у нас пятьдесят три человека, которых привезли к нам. Эвакуированы из Очеретино, Бердычей, Архангельского - из посёлков, которые за Авдеевкой находятся. Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам - российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам. Многие люди приехали вообще без вещей, поэтому, конечно, им нужна помощь и поддержка. По поводу медицинского обслуживания: к нам каждый день приходит врач-терапевт из центральной больницы. Он оказывает помощь, даёт направления к врачам, если они нуждаются в этом. И соответственно, мы пытаемся оказать им помощь в оформлении документов", - рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая. В оборонном ведомстве добавили, что на пункте временного размещения в ДНР для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей. Многие люди приехали сюда со своими домашними питомцами. Кроме этого, для поднятия духа потерявшим своё имущество людей, коллективом ансамбля песни и пляски ЦВО был организован концерт, где артисты исполнили несколько известных песен и музыкальных композиций.

https://ria.ru/20240510/ochertino-1945046670.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

донецкая народная республика

россия

архангельское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, архангельское, вооруженные силы украины, центральный военный округ