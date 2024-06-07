https://ria.ru/20240607/es-1951360091.html

Минск намерен потребовать от ЕС оценить изъятие продуктов и лекарств

Минск намерен потребовать от ЕС оценить изъятие продуктов и лекарств - РИА Новости, 07.06.2024

Минск намерен потребовать от ЕС оценить изъятие продуктов и лекарств

Минск намерен обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку изъятию Литвой у граждан на границе продуктов и лекарств на соответствие действий... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:38

2024-06-07T14:38

2024-06-07T14:38

литва

вильнюс

белоруссия

евросоюз

минск

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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Минск намерен обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку изъятию Литвой у граждан на границе продуктов и лекарств на соответствие действий Вильнюса таможенному законодательству Евросоюза, сообщает белорусский МИД. "Белорусская сторона выражает серьезнейшую обеспокоенность в связи с действиями должностных лиц литовской таможни по изъятию у граждан Беларуси, Литвы, а также третьих стран продуктов питания, лекарственных средств, иных товаров для личного пользования при въезде в Литовскую Республику после вступления в силу с 3 июня очередных санкционных ограничений", - говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве оценили происходящее на литовско-белорусской границе как произвол и неоспоримый факт нарушения официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение. "Незамедлительно направленная белорусской стороной нота в отношении действия введенных литовским правительством ограничений на простых граждан предсказуемо осталась без ответа. Намерены обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку соответствия таких шагов Вильнюса таможенному законодательству ЕС и европейским ценностям, о которых мы так часто слышим. В МИД вызваны временные поверенные Литвы и представительства ЕС в Беларуси", - сообщает белорусский МИД. В ведомстве призвали литовские власти прекратить унижать простых людей, включая собственных граждан. "Призываем официальный Вильнюс отказаться от позорной практики унижения введенными мерами простых людей, включая собственных граждан, имеющих право на свободу передвижения в нормальных человеческих условиях", - говорится в заявлении МИД. В апреле парламент Литвы принял закон, запрещающий импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии. Список запрещенных продуктов, утвержденный правительством Литвы, вступил в силу в понедельник. В него вошли 24 группы товаров: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мед, орехи, овощи, фрукты, кофе, чай, какао, специи, зерновые, мука, крахмал, масла и жиры, воск, сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, корм для животных, табачные изделия и другие продукты.

https://ria.ru/20240606/zakharova-1951122722.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1951147276.html

https://ria.ru/20240505/litva-1943936056.html

литва

вильнюс

белоруссия

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литва, вильнюс, белоруссия, евросоюз, минск