https://ria.ru/20240607/embargo-1951312471.html

Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД

Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД - РИА Новости, 07.06.2024

Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД

Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:08

2024-06-07T13:08

2024-06-07T13:08

пмэф-2024

экономика

россия

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александр панкин

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это все вилами на воде писано, "всеобъемлющие эмбарго" и "запретить все". Потому что, конечно, рынки испытают определенный шок", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что в случае эмбарго начнутся проблемы для всех производств, производственных и транспортных цепочек. "То есть определенный политический подтекст - он есть, напугать, застращать. Но когда, видимо, дело доходит до серьезного анализа, то все не так просто", - заключил замминистра. В мае заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.

https://ria.ru/20240606/embargo-1950773009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сша, александр панкин, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)