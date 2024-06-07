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Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/embargo-1951312471.html
Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД
Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД - РИА Новости, 07.06.2024
Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД
Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:08
2024-06-07T13:08
пмэф-2024
экономика
россия
сша
александр панкин
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это все вилами на воде писано, "всеобъемлющие эмбарго" и "запретить все". Потому что, конечно, рынки испытают определенный шок", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что в случае эмбарго начнутся проблемы для всех производств, производственных и транспортных цепочек. "То есть определенный политический подтекст - он есть, напугать, застращать. Но когда, видимо, дело доходит до серьезного анализа, то все не так просто", - заключил замминистра. В мае заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.
https://ria.ru/20240606/embargo-1950773009.html
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экономика, россия, сша, александр панкин, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, США, Александр Панкин, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Идеи США об эмбарго на товары из России "вилами на воде писаны", заявил МИД

МИД: за желанием США ввести эмбарго на товары из России видна цель запугать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Это все вилами на воде писано, "всеобъемлющие эмбарго" и "запретить все". Потому что, конечно, рынки испытают определенный шок", - сказал Панкин.
Он подчеркнул, что в случае эмбарго начнутся проблемы для всех производств, производственных и транспортных цепочек. "То есть определенный политический подтекст - он есть, напугать, застращать. Но когда, видимо, дело доходит до серьезного анализа, то все не так просто", - заключил замминистра.
В мае заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Коснется всего: США задумали "страшное" для России
6 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияСШААлександр ПанкинСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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