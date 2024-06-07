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Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:49 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/eksport-1951277833.html
Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза
Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза - РИА Новости, 07.06.2024
Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза
В 2023 году объем сделок экспортеров сегмента МСП вырос в 3 раза, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:49
2024-06-07T11:49
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
вероника никишина
сбер
анатолий попов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В 2023 году объем сделок экспортеров сегмента МСП вырос в 3 раза, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках питч-сессии по международному сотрудничеству "Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса" на ПМЭФ-2024."Рост объема сделок малых и средних предприятий за прошлый год доказывает, что конверсия каждого действия экспортера очень высокая. Это говорит как об осмысленных усилиях самих компаний, так и об эффективности системы поддержки. МСП — наши главные клиенты, и мы стараемся соответствовать их требованиям и потребностям, создавая комфортные условия для выхода на мировой рынок. С каждым годом количество МСП-экспортеров увеличивается, еще десятки тысяч компаний имеют потенциал к экспорту. Этой силе предпринимательства надо дать все возможности и меры поддержки", - сообщила Никишина.Генеральный директор РЭЦ подчеркнула, что большинство необходимых начинающим экспортерам услуг и мер поддержки оформляются в несколько кликов на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Так, компания, выходящая на новый рынок, должна пройти три этапа: первый шаг — определить экспортную стратегию. В этом помогут аналитические сервисы на платформе "Мой экспорт", а также регулярные бесплатные вебинары РЭЦ.Второй шаг - определиться с мерами поддержки и найти покупателей. В частности, пользователи платформы "Мой экспорт" могут в удобном формате через Единый каталог услуг ознакомиться с более чем 500 региональными и федеральными мерами поддержки, а также партнерскими услугами. Например, в поиске первых покупателей помогут выставки и бизнес-миссии. Экспортерам также может быть интересно выйти за рубеж через маркетплейсы.Третий шаг - разобраться с адаптацией продукции к внешнему рынку. Так, бизнес может получить консультации по сертификации и оформлению продукции в РЭЦ или у аккредитованных партнеров на сервисе "Профессионалы экспорта".Кроме того, экспортеры могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) за поддержкой на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.В питч-сессии также приняли участие заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, вероника никишина, сбер, анатолий попов
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Вероника Никишина, Сбер, Анатолий Попов
Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза

Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса в 2023 году вырос в три раза

© РИА Новости / Алексей НикольскийГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время питч-сессии по МСП, ПМЭФ-2024
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время питч-сессии по МСП, ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В 2023 году объем сделок экспортеров сегмента МСП вырос в 3 раза, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках питч-сессии по международному сотрудничеству "Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса" на ПМЭФ-2024.
"Рост объема сделок малых и средних предприятий за прошлый год доказывает, что конверсия каждого действия экспортера очень высокая. Это говорит как об осмысленных усилиях самих компаний, так и об эффективности системы поддержки. МСП — наши главные клиенты, и мы стараемся соответствовать их требованиям и потребностям, создавая комфортные условия для выхода на мировой рынок. С каждым годом количество МСП-экспортеров увеличивается, еще десятки тысяч компаний имеют потенциал к экспорту. Этой силе предпринимательства надо дать все возможности и меры поддержки", - сообщила Никишина.
Генеральный директор Фонда Центр стратегических разработок Павел Смелов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал
6 июня, 17:43
Генеральный директор РЭЦ подчеркнула, что большинство необходимых начинающим экспортерам услуг и мер поддержки оформляются в несколько кликов на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Так, компания, выходящая на новый рынок, должна пройти три этапа: первый шаг — определить экспортную стратегию. В этом помогут аналитические сервисы на платформе "Мой экспорт", а также регулярные бесплатные вебинары РЭЦ.
Второй шаг - определиться с мерами поддержки и найти покупателей. В частности, пользователи платформы "Мой экспорт" могут в удобном формате через Единый каталог услуг ознакомиться с более чем 500 региональными и федеральными мерами поддержки, а также партнерскими услугами. Например, в поиске первых покупателей помогут выставки и бизнес-миссии. Экспортерам также может быть интересно выйти за рубеж через маркетплейсы.
Третий шаг - разобраться с адаптацией продукции к внешнему рынку. Так, бизнес может получить консультации по сертификации и оформлению продукции в РЭЦ или у аккредитованных партнеров на сервисе "Профессионалы экспорта".
Кроме того, экспортеры могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) за поддержкой на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.
В питч-сессии также приняли участие заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Цифровую трансформацию экспорта обсудили на ПМЭФ-2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияВероника НикишинаСберАнатолий Попов
 
 
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