https://ria.ru/20240607/eksport-1951277833.html

Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза

Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза - РИА Новости, 07.06.2024

Объем экспортных сделок малого и среднего бизнеса за год вырос в три раза

В 2023 году объем сделок экспортеров сегмента МСП вырос в 3 раза, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:49

2024-06-07T11:49

2024-06-07T11:49

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

вероника никишина

сбер

анатолий попов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В 2023 году объем сделок экспортеров сегмента МСП вырос в 3 раза, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках питч-сессии по международному сотрудничеству "Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса" на ПМЭФ-2024."Рост объема сделок малых и средних предприятий за прошлый год доказывает, что конверсия каждого действия экспортера очень высокая. Это говорит как об осмысленных усилиях самих компаний, так и об эффективности системы поддержки. МСП — наши главные клиенты, и мы стараемся соответствовать их требованиям и потребностям, создавая комфортные условия для выхода на мировой рынок. С каждым годом количество МСП-экспортеров увеличивается, еще десятки тысяч компаний имеют потенциал к экспорту. Этой силе предпринимательства надо дать все возможности и меры поддержки", - сообщила Никишина.Генеральный директор РЭЦ подчеркнула, что большинство необходимых начинающим экспортерам услуг и мер поддержки оформляются в несколько кликов на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Так, компания, выходящая на новый рынок, должна пройти три этапа: первый шаг — определить экспортную стратегию. В этом помогут аналитические сервисы на платформе "Мой экспорт", а также регулярные бесплатные вебинары РЭЦ.Второй шаг - определиться с мерами поддержки и найти покупателей. В частности, пользователи платформы "Мой экспорт" могут в удобном формате через Единый каталог услуг ознакомиться с более чем 500 региональными и федеральными мерами поддержки, а также партнерскими услугами. Например, в поиске первых покупателей помогут выставки и бизнес-миссии. Экспортерам также может быть интересно выйти за рубеж через маркетплейсы.Третий шаг - разобраться с адаптацией продукции к внешнему рынку. Так, бизнес может получить консультации по сертификации и оформлению продукции в РЭЦ или у аккредитованных партнеров на сервисе "Профессионалы экспорта".Кроме того, экспортеры могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) за поддержкой на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.В питч-сессии также приняли участие заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова и заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/turizm-1951100213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, вероника никишина, сбер, анатолий попов