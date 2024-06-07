Эксперт рассказал, на что указывает речь Путина на ПМЭФ
Эксперт: речь Путина указывает на масштабные изменения в мировой экономике
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
БЕЙРУТ, 7 июн – РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума свидетельствует о масштабных изменениях на мировой экономической арене, в том числе об усилении роли партнеров России и развивающихся стран в ближайшем будущем, заявил РИА Новости ливанский профессор политической экономики Мухаммад Муса.
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"Как отметил Путин в своей речи, в результате масштабных изменений на мировой экономической арене ближайшее будущее - за союзниками Москвы и развивающимися странами", - сказал эксперт.
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Муса отметил роль руководства экономического блока РФ, в первую очередь ЦБ и министерств экономики и промышленности. "Их усилия и видение президента РФ стали основным фактором, сподвигнувшим ЕАЭС к выстраиванию конструктивных и стратегических отношений с Москвой, что привело к значительному прогрессу в ряде сфер, таких как сельское хозяйство и энергетика", - указал он.
По словам эксперта, переход на расчеты в национальных валютах между РФ и ее партнерами стал важным козырем в борьбе с санкциями США. "Требуется финансовая нормативная база в рамках сбалансированных экономических критериев, чтобы данный шаг стал успешным и укрепил национальные валюты, придав им необходимую мощь, тем более что они принимаются в ряде индустриально развитых стран", - добавил он.
Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, Москва выстраивает совместную работу с партнерами по БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024. Он отметил, что общий ВВП стран-участниц БРИКС сегодня больше суммарного ВВП "Большой семерки" (G7), эта тенденция усиливается по мере роста экономик стран БРИКС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.