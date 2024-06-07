https://ria.ru/20240607/ekspert-1951552449.html

Эксперт рассказал, на что указывает речь Путина на ПМЭФ

Эксперт рассказал, на что указывает речь Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт рассказал, на что указывает речь Путина на ПМЭФ

Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума свидетельствует о масштабных изменениях на мировой экономической РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:10

2024-06-07T22:10

2024-06-07T22:10

пмэф-2024

россия

москва

сша

владимир путин

брикс

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евразийский экономический союз

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БЕЙРУТ, 7 июн – РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума свидетельствует о масштабных изменениях на мировой экономической арене, в том числе об усилении роли партнеров России и развивающихся стран в ближайшем будущем, заявил РИА Новости ливанский профессор политической экономики Мухаммад Муса. "Как отметил Путин в своей речи, в результате масштабных изменений на мировой экономической арене ближайшее будущее - за союзниками Москвы и развивающимися странами", - сказал эксперт. Муса отметил роль руководства экономического блока РФ, в первую очередь ЦБ и министерств экономики и промышленности. "Их усилия и видение президента РФ стали основным фактором, сподвигнувшим ЕАЭС к выстраиванию конструктивных и стратегических отношений с Москвой, что привело к значительному прогрессу в ряде сфер, таких как сельское хозяйство и энергетика", - указал он. По словам эксперта, переход на расчеты в национальных валютах между РФ и ее партнерами стал важным козырем в борьбе с санкциями США. "Требуется финансовая нормативная база в рамках сбалансированных экономических критериев, чтобы данный шаг стал успешным и укрепил национальные валюты, придав им необходимую мощь, тем более что они принимаются в ряде индустриально развитых стран", - добавил он. Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, Москва выстраивает совместную работу с партнерами по БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024. Он отметил, что общий ВВП стран-участниц БРИКС сегодня больше суммарного ВВП "Большой семерки" (G7), эта тенденция усиливается по мере роста экономик стран БРИКС. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951316528.html

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россия

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сша

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россия, москва, сша, владимир путин, брикс, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз