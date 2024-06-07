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Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:57 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951442122.html
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели - РИА Новости, 07.06.2024
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели
Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
сергей караганов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель неясная. "Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - сказал Путин, комментируя слова Караганова. "Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - заявил Караганов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, сергей караганов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Караганов
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели

Путин назвал обидными слова Караганова, назвавшего модель экономики неясной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель неясная.
"Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - сказал Путин, комментируя слова Караганова.
"Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - заявил Караганов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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