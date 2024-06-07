https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951442122.html
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели - РИА Новости, 07.06.2024
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели
Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
2024-06-07T16:57
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
сергей караганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_8f976a24dbd48136f1270b88bd002aa2.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель неясная. "Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - сказал Путин, комментируя слова Караганова. "Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - заявил Караганов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c032ef99b01dfa965dedb31705203dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, сергей караганов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Караганов
Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели
Путин назвал обидными слова Караганова, назвавшего модель экономики неясной
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель неясная.
"Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - сказал Путин, комментируя слова Караганова.
"Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - заявил Караганов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.