https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951442122.html

Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели

Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели - РИА Новости, 07.06.2024

Путин назвал обидными слова о неясности российской экономической модели

Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:57

2024-06-07T16:57

2024-06-07T16:57

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

сергей караганов

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ, политолога Сергея Караганова о том, что российская экономическая модель неясная. "Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - сказал Путин, комментируя слова Караганова. "Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - заявил Караганов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, сергей караганов