https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951430294.html
Российские власти постоянно корректируют экономическую модель, заявил Путин
Российские власти постоянно корректируют экономическую модель, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Российские власти постоянно корректируют экономическую модель, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что власти РФ постоянно принимают... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что власти РФ постоянно принимают решения по корректировке российской экономической модели, основа и позитивные результаты есть."О том, что является основой нашей модели, я только что говорил, мы вот этот остров создаем и постоянно, мы же постоянно принимаем какие-то решения, связанные с корректировкой нашей экономической модели", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика
Российские власти постоянно корректируют экономическую модель, заявил Путин
Путин: при корректировке экономической модели есть позитивные результаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что власти РФ постоянно принимают решения по корректировке российской экономической модели, основа и позитивные результаты есть.
"О том, что является основой нашей модели, я только что говорил, мы вот этот остров создаем и постоянно, мы же постоянно принимаем какие-то решения, связанные с корректировкой нашей экономической модели", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.