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Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:18 07.06.2024 (обновлено: 15:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951384565.html
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:18
2024-06-07T15:34
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: Темпы роста экономики России превышают среднемировые
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями, заявил Путин
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин

Путин: темпы роста российской экономики превышают среднемировые

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 12:18
 
ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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