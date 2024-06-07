https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951384565.html

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин

Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:18

2024-06-07T15:18

2024-06-07T15:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951288175.html

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Путин: Темпы роста экономики России превышают среднемировые Темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями, заявил Путин 2024-06-07T15:18 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин