https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951384565.html
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:18
2024-06-07T15:18
2024-06-07T15:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951288175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951386294_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_720574727aad5f8a925157b7cccc9875.jpg
Путин: Темпы роста экономики России превышают среднемировые
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями, заявил Путин
2024-06-07T15:18
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заявил Путин
Путин: темпы роста российской экономики превышают среднемировые
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года - 5,4%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.