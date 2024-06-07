https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951288175.html

Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин

Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин - РИА Новости, 07.06.2024

Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин

Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:18

2024-06-07T12:18

2024-06-07T15:18

пмэф-2024

экономика

максим орешкин

россия

индонезия

юго-восточная азия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ."Можем", — ответил он на вопрос, способна ли российская экономика вырасти выше этой отметки.В этом году, по прогнозам Минэкономразвития, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента.Говоря о перспективах сохранения достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у России серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии."Такая экономика, как Индонезия, которая бурно, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", — сказал Орешкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240515/evrokomissiya-1946101350.html

https://ria.ru/20240517/vvp-1946768687.html

https://ria.ru/20240605/ekonomika-1950776739.html

россия

индонезия

юго-восточная азия

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Кирилл Волков

экономика, максим орешкин, россия, индонезия, юго-восточная азия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)