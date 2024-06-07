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Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:18 07.06.2024 (обновлено: 15:18 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951288175.html
Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин
Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин - РИА Новости, 07.06.2024
Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин
Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:18
2024-06-07T15:18
пмэф-2024
экономика
максим орешкин
россия
индонезия
юго-восточная азия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ."Можем", — ответил он на вопрос, способна ли российская экономика вырасти выше этой отметки.В этом году, по прогнозам Минэкономразвития, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента.Говоря о перспективах сохранения достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у России серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии."Такая экономика, как Индонезия, которая бурно, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", — сказал Орешкин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240515/evrokomissiya-1946101350.html
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экономика, максим орешкин, россия, индонезия, юго-восточная азия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Максим Орешкин, Россия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин

Орешкин не исключил, что рост экономики за год превысит три процента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗамруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.
"Можем", — ответил он на вопрос, способна ли российская экономика вырасти выше этой отметки.
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ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.

В этом году, по прогнозам Минэкономразвития, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента.
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Говоря о перспективах сохранения достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у России серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии.
"Такая экономика, как Индонезия, которая бурно, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", — сказал Орешкин.

В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента). В 2022-2023 годах ситуация осталась прежней, подсчитало РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссияИндонезияЮго-Восточная АзияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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