Рост ВВП в 2024 году может превысить три процента, заявил Орешкин
Орешкин не исключил, что рост экономики за год превысит три процента
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗамруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.
"Можем", — ответил он на вопрос, способна ли российская экономика вырасти выше этой отметки.
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ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.
В этом году, по прогнозам Минэкономразвития, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5 процента.
Говоря о перспективах сохранения достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у России серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии.
"Такая экономика, как Индонезия, которая бурно, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", — сказал Орешкин.
В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента). В 2022-2023 годах ситуация осталась прежней, подсчитало РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.