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Товарооборот Китая и России за пять месяцев вырос почти на три процента - РИА Новости, 07.06.2024
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08:42 07.06.2024 (обновлено: 08:43 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951213047.html
Товарооборот Китая и России за пять месяцев вырос почти на три процента
Товарооборот Китая и России за пять месяцев вырос почти на три процента - РИА Новости, 07.06.2024
Товарооборот Китая и России за пять месяцев вырос почти на три процента
Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 96,509 миллиарда... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:42
2024-06-07T08:43
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 96,509 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 41,788 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,9%, составив 54,72 миллиарда долларов. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 19,813 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,727 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,086 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Товарооборот Китая и России за пять месяцев вырос почти на три процента

Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 96,509 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 41,788 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,9%, составив 54,72 миллиарда долларов.
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Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 19,813 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,727 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,086 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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