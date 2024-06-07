https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951326410.html

Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"

Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа" - РИА Новости, 07.06.2024

Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"

Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:35

2024-06-07T13:35

2024-06-07T13:46

происшествия

зов народа (движение)

лобня

московская область (подмосковье)

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный источник.Еговцев был убит ночью возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева."Они вместе учились в школе в Лобне. Еще с тех пор он был одержим ею", - сказал собеседник.По данным прокуратуры, в Лобне 7 июня в подъезде дома на Физкультурной улице 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес ранения оппоненту, тот скончался.

https://radiosputnik.ru/20240607/ubiystvo-1951277090.html

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происшествия, зов народа (движение), лобня, московская область (подмосковье), антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)