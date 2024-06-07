Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа" - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 07.06.2024 (обновлено: 13:46 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951326410.html
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа" - РИА Новости, 07.06.2024
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:35
2024-06-07T13:46
происшествия
зов народа (движение)
лобня
московская область (подмосковье)
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951304081_0:780:1620:1691_1920x0_80_0_0_0b233e260dce20b42d2b87b24fb74309.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный источник.Еговцев был убит ночью возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева."Они вместе учились в школе в Лобне. Еще с тех пор он был одержим ею", - сказал собеседник.По данным прокуратуры, в Лобне 7 июня в подъезде дома на Физкультурной улице 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес ранения оппоненту, тот скончался.
https://radiosputnik.ru/20240607/ubiystvo-1951277090.html
лобня
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951304081_0:684:1620:1899_1920x0_80_0_0_0ee1b0f2c18bd65b819e774b936d393f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зов народа (движение), лобня, московская область (подмосковье), антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зов народа (движение), Лобня, Московская область (Подмосковье), Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"

Предполагаемый убийца Еговцева со школы был одержим его супругой

© Фото : Антон Еговцев/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Антон Еговцев/ВКонтакте
Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный источник.
Еговцев был убит ночью возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева.
«
"Они вместе учились в школе в Лобне. Еще с тех пор он был одержим ею", - сказал собеседник.
По данным прокуратуры, в Лобне 7 июня в подъезде дома на Физкультурной улице 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес ранения оппоненту, тот скончался.
Зампред движения Зов Народа Антон Еговцев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
СМИ раскрыли подробности дела об убийстве зампреда движения "Зов народа"
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияЗов народа (движение)ЛобняМосковская область (Подмосковье)Антон ЕговцевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала