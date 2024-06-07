https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951326410.html
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа" - РИА Новости, 07.06.2024
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:35
2024-06-07T13:35
2024-06-07T13:46
происшествия
зов народа (движение)
лобня
московская область (подмосковье)
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье со школы был одержим его супругой, рассказал РИА Новости информированный источник.Еговцев был убит ночью возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева."Они вместе учились в школе в Лобне. Еще с тех пор он был одержим ею", - сказал собеседник.По данным прокуратуры, в Лобне 7 июня в подъезде дома на Физкультурной улице 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки нанес ранения оппоненту, тот скончался.
https://radiosputnik.ru/20240607/ubiystvo-1951277090.html
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происшествия, зов народа (движение), лобня, московская область (подмосковье), антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зов народа (движение), Лобня, Московская область (Подмосковье), Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Предполагаемый убийца Еговцева со школы был одержим его супругой