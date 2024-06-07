https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951297407.html
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации - РИА Новости, 07.06.2024
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:41
2024-06-07T12:41
2024-06-07T12:41
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
антон еговцев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области. Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. "В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, антон еговцев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Антон Еговцев
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" Еговцева находится в реанимации
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома.
"В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", - говорится в сообщении.