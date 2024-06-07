Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951297407.html
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации - РИА Новости, 07.06.2024
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации
Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:41
2024-06-07T12:41
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
антон еговцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951253872_0:561:1620:1472_1920x0_80_0_0_8472430921f45674ebec1817378bef43.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области. Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. "В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951253872_0:411:1621:1626_1920x0_80_0_0_f72132bef5c2c12ecd5fccc6edb7ce93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, антон еговцев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Антон Еговцев
Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" Еговцева находится в реанимации

© Фото : Зов Народа/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Зов Народа/ВКонтакте
Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома.
"В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", - говорится в сообщении.
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
15 апреля, 12:57
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАнтон Еговцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала