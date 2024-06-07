https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951297407.html

Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации - РИА Новости, 07.06.2024

Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:41

2024-06-07T12:41

2024-06-07T12:41

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

антон еговцев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева в Подмосковье находится в реанимации, его ранил в драке погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области. Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. "В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения, в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, антон еговцев