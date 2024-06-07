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Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта - РИА Новости, 07.06.2024
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09:07 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/egipet-1951215880.html
Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта
Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта - РИА Новости, 07.06.2024
Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта
Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:07
2024-06-07T09:07
экономика
россия
суэцкий канал
египет
георгий борисенко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид. "Российская промышленная зона в Египте - очень важный район, и он поспособствует объему совместного производства, в частности потому, что она находится в регионе, в котором есть четыре порта и основный центр возобновляемой и новой энергии", - сказала ас-Саид. Министр подчеркнула, что Египет приветствует все виды передовых технологий и какое-либо сотрудничество и поддержку, поскольку это отразится на объеме египетского цифрового экспорта. "Мы нацелены на то, чтобы объем цифрового экспорта достиг девяти миллиардов долларов к концу 2027 года, эта сфера является многообещающей для Египта", - добавила ас-Саид. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявлял РИА Новости, что Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240606/lyubimova-1951084316.html
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экономика, россия, суэцкий канал, египет, георгий борисенко
Экономика, Россия, Суэцкий канал, Египет, Георгий Борисенко
Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта

ас-Саид: промзона РФ в Египте позволит нарастить объемы совместного производства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид.
"Российская промышленная зона в Египте - очень важный район, и он поспособствует объему совместного производства, в частности потому, что она находится в регионе, в котором есть четыре порта и основный центр возобновляемой и новой энергии", - сказала ас-Саид.
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Министр подчеркнула, что Египет приветствует все виды передовых технологий и какое-либо сотрудничество и поддержку, поскольку это отразится на объеме египетского цифрового экспорта.
"Мы нацелены на то, чтобы объем цифрового экспорта достиг девяти миллиардов долларов к концу 2027 года, эта сфера является многообещающей для Египта", - добавила ас-Саид.
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В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке.
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Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявлял РИА Новости, что Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года.
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