https://ria.ru/20240607/egipet-1951215880.html

Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта

Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта - РИА Новости, 07.06.2024

Министр ас-Саид оценила развитие совместного производства России и Египта

Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:07

2024-06-07T09:07

2024-06-07T09:07

экономика

россия

суэцкий канал

египет

георгий борисенко

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид. "Российская промышленная зона в Египте - очень важный район, и он поспособствует объему совместного производства, в частности потому, что она находится в регионе, в котором есть четыре порта и основный центр возобновляемой и новой энергии", - сказала ас-Саид. Министр подчеркнула, что Египет приветствует все виды передовых технологий и какое-либо сотрудничество и поддержку, поскольку это отразится на объеме египетского цифрового экспорта. "Мы нацелены на то, чтобы объем цифрового экспорта достиг девяти миллиардов долларов к концу 2027 года, эта сфера является многообещающей для Египта", - добавила ас-Саид. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявлял РИА Новости, что Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года.

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https://ria.ru/20240606/tsar-1951037635.html

https://ria.ru/20240603/egipet-1950084878.html

россия

суэцкий канал

египет

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экономика, россия, суэцкий канал, египет, георгий борисенко