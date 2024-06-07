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Ефимов: более 150 километров дорог построили в ТиНАО за четыре года - РИА Новости, 07.06.2024
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12:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/efimov-1951265533.html
Ефимов: более 150 километров дорог построили в ТиНАО за четыре года
Ефимов: более 150 километров дорог построили в ТиНАО за четыре года - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: более 150 километров дорог построили в ТиНАО за четыре года
В Новой Москве с лета 2020 года построили более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью более 150 километров, сообщил на ПМЭФ заммэра... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:05
2024-06-07T12:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Новой Москве с лета 2020 года построили более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью более 150 километров, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За последние четыре года в ТиНАО построили 31 объект дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе четыре путепровода через железнодорожные пути и 27 мостов. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров. В результате плотность улично-дорожной сети выросла на 50 процентов", ‒ рассказал он.По словам Ефимова, приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах Москвы стали реконструкция магистралей, строительство дублеров, развитие основных поперечных направлений и дорожной сети внутри населенных пунктов.В частности, с 2020 года открыли дублер Калужского шоссе – дорога Марьино – Саларьево, два участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, запустили движение по трассам М3 "Украина" ‒ Середнево – Марьино – Десна, Воскресенское – Каракашево – Щербинка, по Внуковскому шоссе.В 2023 году началось автомобильное движение по дороге Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, продолжению магистрали Калужское шоссе – деревня Яковлево.В настоящее время, рассказал заммэра, строится дополнительный дублер Калужского и Киевского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово, два очередных участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, после завершения которых можно будет считать формирование основного транспортного каркаса Новой Москвы завершенным.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 150 километров дорог построили в ТиНАО за четыре года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Новой Москве с лета 2020 года построили более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью более 150 километров, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За последние четыре года в ТиНАО построили 31 объект дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе четыре путепровода через железнодорожные пути и 27 мостов. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров. В результате плотность улично-дорожной сети выросла на 50 процентов", ‒ рассказал он.
По словам Ефимова, приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах Москвы стали реконструкция магистралей, строительство дублеров, развитие основных поперечных направлений и дорожной сети внутри населенных пунктов.
В частности, с 2020 года открыли дублер Калужского шоссе – дорога Марьино – Саларьево, два участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, запустили движение по трассам М3 "Украина" ‒ Середнево – Марьино – Десна, Воскресенское – Каракашево – Щербинка, по Внуковскому шоссе.
В 2023 году началось автомобильное движение по дороге Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, продолжению магистрали Калужское шоссе – деревня Яковлево.
В настоящее время, рассказал заммэра, строится дополнительный дублер Калужского и Киевского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово, два очередных участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, после завершения которых можно будет считать формирование основного транспортного каркаса Новой Москвы завершенным.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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