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Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения - РИА Новости, 07.06.2024
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11:06 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/efimov-1951256077.html
Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения
Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения
В Новой Москве с 2012 года сдали 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов сферы здравоохранения, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политики... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:06
2024-06-07T11:06
новая москва
москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
сергей собянин
экономика
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года сдали 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов сферы здравоохранения, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов."С момента присоединения к Москве в 2012 году территорий Троицкого и Новомосковского административных округов здесь ввели в эксплуатацию 173 объекта образования и медицины. Среди них – 99 детских садов и 48 школ более чем на 60 тысяч мест, а также 26 объектов здравоохранения. Новая социальная инфраструктура появляется в ТиНАО как благодаря частным инвестициям, так и в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, в образовательных объектах сформированы условия для всестороннего развития детей. Организованная там предметно-пространственная среда помогает развивать каждого воспитанника с учетом его интересов и возможностей. Акцент при создании школ и детсадов сделали на дизайн, современное техническое оснащение, функциональность и безопасность.Так, в текущем году в Новой Москве инвестор построил детский сад на 190 мест в ЖК "Борисоглебское" в районе Бекасово. Кроме того, в Коммунарке недалеко от домов микрорайона "Эдальго" и ЖК "Аквилон-парк" за счет средств городского бюджета возвели детский сад на 350 детей. Он уже работает для жителей ТиНАО.Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, строительство новых объектов в Новой Москве позволило перейти здесь на самые современные стандарты обслуживания граждан.В поликлиниках работают врачи с учетом всех основных медицинских специальностей, они помогают и взрослым, и детям. В медучреждениях есть лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители Новой Москвы могут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, необходимые лечебные и восстановительные процедуры.Уже в текущем году за счет городского бюджета в Филимонковском завершат строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В стадии проектирования - взрослая поликлиника в городском округе Троицк и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное. Их тоже возведу за счет города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Новой Москве построят десять детских садов и 11 поликлиник.
https://ria.ru/20240607/efimov-1951183313.html
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новая москва, москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, экономика, градостроительный комплекс москвы
Новая Москва, Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Сергей Собянин, Экономика, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года сдали 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов сферы здравоохранения, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов.
"С момента присоединения к Москве в 2012 году территорий Троицкого и Новомосковского административных округов здесь ввели в эксплуатацию 173 объекта образования и медицины. Среди них – 99 детских садов и 48 школ более чем на 60 тысяч мест, а также 26 объектов здравоохранения. Новая социальная инфраструктура появляется в ТиНАО как благодаря частным инвестициям, так и в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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По его словам, в образовательных объектах сформированы условия для всестороннего развития детей. Организованная там предметно-пространственная среда помогает развивать каждого воспитанника с учетом его интересов и возможностей. Акцент при создании школ и детсадов сделали на дизайн, современное техническое оснащение, функциональность и безопасность.
Так, в текущем году в Новой Москве инвестор построил детский сад на 190 мест в ЖК "Борисоглебское" в районе Бекасово. Кроме того, в Коммунарке недалеко от домов микрорайона "Эдальго" и ЖК "Аквилон-парк" за счет средств городского бюджета возвели детский сад на 350 детей. Он уже работает для жителей ТиНАО.
Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, строительство новых объектов в Новой Москве позволило перейти здесь на самые современные стандарты обслуживания граждан.
В поликлиниках работают врачи с учетом всех основных медицинских специальностей, они помогают и взрослым, и детям. В медучреждениях есть лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители Новой Москвы могут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, необходимые лечебные и восстановительные процедуры.
Уже в текущем году за счет городского бюджета в Филимонковском завершат строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В стадии проектирования - взрослая поликлиника в городском округе Троицк и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное. Их тоже возведу за счет города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Новой Москве построят десять детских садов и 11 поликлиник.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Новая МоскваМоскваТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владимир ЖидкинСергей СобянинЭкономикаГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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