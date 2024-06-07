https://ria.ru/20240607/efimov-1951256077.html

Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения

Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения - РИА Новости, 07.06.2024

Ефимов: в Новой Москве сдали 173 объекта образования и здравоохранения

В Новой Москве с 2012 года сдали 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов сферы здравоохранения, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политики... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

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москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

сергей собянин

экономика

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года сдали 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов сферы здравоохранения, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов."С момента присоединения к Москве в 2012 году территорий Троицкого и Новомосковского административных округов здесь ввели в эксплуатацию 173 объекта образования и медицины. Среди них – 99 детских садов и 48 школ более чем на 60 тысяч мест, а также 26 объектов здравоохранения. Новая социальная инфраструктура появляется в ТиНАО как благодаря частным инвестициям, так и в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, в образовательных объектах сформированы условия для всестороннего развития детей. Организованная там предметно-пространственная среда помогает развивать каждого воспитанника с учетом его интересов и возможностей. Акцент при создании школ и детсадов сделали на дизайн, современное техническое оснащение, функциональность и безопасность.Так, в текущем году в Новой Москве инвестор построил детский сад на 190 мест в ЖК "Борисоглебское" в районе Бекасово. Кроме того, в Коммунарке недалеко от домов микрорайона "Эдальго" и ЖК "Аквилон-парк" за счет средств городского бюджета возвели детский сад на 350 детей. Он уже работает для жителей ТиНАО.Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, строительство новых объектов в Новой Москве позволило перейти здесь на самые современные стандарты обслуживания граждан.В поликлиниках работают врачи с учетом всех основных медицинских специальностей, они помогают и взрослым, и детям. В медучреждениях есть лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители Новой Москвы могут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, необходимые лечебные и восстановительные процедуры.Уже в текущем году за счет городского бюджета в Филимонковском завершат строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В стадии проектирования - взрослая поликлиника в городском округе Троицк и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное. Их тоже возведу за счет города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Новой Москве построят десять детских садов и 11 поликлиник.

https://ria.ru/20240607/efimov-1951183313.html

https://ria.ru/20240517/arena-1946549984.html

новая москва

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая москва, москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, экономика, градостроительный комплекс москвы