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Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:35 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/efimov-1951183901.html
Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ
Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ
Власти Москвы и банк ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:35
2024-06-07T14:35
пмэф-2024
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он указал, что инвесторы в столице уже реализуют 34 проекта КРТ общей площадью более 621 гектара при объеме вложений примерно в 3,4 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 270 миллиардов рублей, кроме того в Москве появится свыше 136 тысяч рабочих мест. "При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке со стороны города и финансового сектора. Соглашение с банком ВТБ позволит создать дополнительные финансовые возможности для инвесторов в части доступности кредитных продуктов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ", - рассказал заммэра.Стороны договорились формировать принципы комплексного сопровождения проектов, развивать инструменты финансирования и осуществлять разработку новых банковских продуктов по программе. Предполагается, что соглашение также повысить информированность инвесторов о программе КРТ и доступных финансовых инструментах.В 2023 году аналогичное соглашение было заключено со Сбербанком.Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, взаимодействие банка и города позволит инвесторам получать финансирование на всех этапах реализации проекта, и это касается не только столичных компаний, но и региональных застройщиков. Он указал, что по реализуемым на данный момент проектам планируется возвести около 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 7,3 миллиона - жилья, включая более миллиона "квадратов" по реновации, и почти 5,7 миллиона - общественно-деловых и производственных объектов.Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук отмечает, что доля проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости в формате КРТ будет расти. В связи с этим, банк планирует занять до 20‒30% рынка финансирования таких проектов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/efimov-1950846412.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
ПМЭФ-2024, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он указал, что инвесторы в столице уже реализуют 34 проекта КРТ общей площадью более 621 гектара при объеме вложений примерно в 3,4 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 270 миллиардов рублей, кроме того в Москве появится свыше 136 тысяч рабочих мест. "При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке со стороны города и финансового сектора. Соглашение с банком ВТБ позволит создать дополнительные финансовые возможности для инвесторов в части доступности кредитных продуктов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ", - рассказал заммэра.
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Стороны договорились формировать принципы комплексного сопровождения проектов, развивать инструменты финансирования и осуществлять разработку новых банковских продуктов по программе. Предполагается, что соглашение также повысить информированность инвесторов о программе КРТ и доступных финансовых инструментах.
В 2023 году аналогичное соглашение было заключено со Сбербанком.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, взаимодействие банка и города позволит инвесторам получать финансирование на всех этапах реализации проекта, и это касается не только столичных компаний, но и региональных застройщиков. Он указал, что по реализуемым на данный момент проектам планируется возвести около 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из них около 7,3 миллиона - жилья, включая более миллиона "квадратов" по реновации, и почти 5,7 миллиона - общественно-деловых и производственных объектов.
Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук отмечает, что доля проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости в формате КРТ будет расти. В связи с этим, банк планирует занять до 20‒30% рынка финансирования таких проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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