https://ria.ru/20240607/efimov-1951183313.html
Ефимов: Москва за 12 лет ввела 266 промышленных и коммунальных объектов
Ефимов: Москва за 12 лет ввела 266 промышленных и коммунальных объектов - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: Москва за 12 лет ввела 266 промышленных и коммунальных объектов
В Москве с 2011 по 2023 год запустили в эксплуатацию 266 коммунально-складских и промышленно-производственных объектов общей площадью 2,6 миллиона квадратных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:05
2024-06-07T10:05
2024-06-07T10:05
пмэф-2024
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 по 2023 год запустили в эксплуатацию 266 коммунально-складских и промышленно-производственных объектов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."За 12 лет в столице ввели 266 промышленно-производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Большую часть из них – 257 объектов площадью 2,37 миллиона квадратных метров – построили за счет инвесторов. Еще девять объектов площадью 245,4 тысячи квадратных метров возвели на средства городского бюджета", - рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Уточняется, что в 2023 году было введено 11 коммунально-складских объектов общей площадью 65,7 тысячи квадратных метров и 44 промышленно-производственных объекта общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с начала года в столице ввели семь промышленных объектов общей площадью 92,4 тысячи квадратных метров, четыре из них - в Зеленограде. Также ввели три коммунально-складских объекта на 3,5 тысячи квадратных метров.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что в январе-мае разрешения на строительство получили 10 промышленных объектов, что равносильно показателю прошлого года. При этом, их объем вырос в два раза ‒ со 114 до 274 тысяч квадратных метров. Среди них ‒ зеленоградский завод строительных материалов и предприятие по выпуску упаковки и синтетических материалов на территории коммунальной зоны "Пенягино".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/efimov-1950538836.html
https://ria.ru/20240606/efimov-1950846217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве с 2011 по 2023 год запустили в эксплуатацию 266 коммунально-складских и промышленно-производственных объектов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"За 12 лет в столице ввели 266 промышленно-производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Большую часть из них – 257 объектов площадью 2,37 миллиона квадратных метров – построили за счет инвесторов. Еще девять объектов площадью 245,4 тысячи квадратных метров возвели на средства городского бюджета", - рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Уточняется, что в 2023 году было введено 11 коммунально-складских объектов общей площадью 65,7 тысячи квадратных метров и 44 промышленно-производственных объекта общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин
сообщил, что с начала года в столице ввели семь промышленных объектов общей площадью 92,4 тысячи квадратных метров, четыре из них - в Зеленограде
. Также ввели три коммунально-складских объекта на 3,5 тысячи квадратных метров.
Председатель Мосгосстройнадзора
Антон Слободчиков отметил, что в январе-мае разрешения на строительство получили 10 промышленных объектов, что равносильно показателю прошлого года. При этом, их объем вырос в два раза ‒ со 114 до 274 тысяч квадратных метров. Среди них ‒ зеленоградский завод строительных материалов и предприятие по выпуску упаковки и синтетических материалов на территории коммунальной зоны "Пенягино".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.