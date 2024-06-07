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Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС

Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024

Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС

Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:32

2024-06-07T13:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. "У нас 20 октября будет референдум по вступлению в Евросоюз. Я уверен, что наша команда победит и мы преодолеем это испытание… и следующий референдум у нас будет по вступлению в ЕАЭС", - сказал Шор на сессии "10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

молдавия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире