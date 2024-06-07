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Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:32
2024-06-07T13:32
2024-06-07T13:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. "У нас 20 октября будет референдум по вступлению в Евросоюз. Я уверен, что наша команда победит и мы преодолеем это испытание… и следующий референдум у нас будет по вступлению в ЕАЭС", - сказал Шор на сессии "10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2024, Молдавия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС
Шор надеется, что в Молдавии смогут провести референдум по членству в ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС.
"У нас 20 октября будет референдум по вступлению в Евросоюз. Я уверен, что наша команда победит и мы преодолеем это испытание… и следующий референдум у нас будет по вступлению в ЕАЭС", - сказал Шор на сессии "10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.