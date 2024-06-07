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Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:32 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/eaes-1951325395.html
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:32
2024-06-07T13:32
пмэф-2024
молдавия
илан шор
евразийский экономический союз
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС. "У нас 20 октября будет референдум по вступлению в Евросоюз. Я уверен, что наша команда победит и мы преодолеем это испытание… и следующий референдум у нас будет по вступлению в ЕАЭС", - сказал Шор на сессии "10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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молдавия, илан шор, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2024, Молдавия, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире
Шор выразил надежду на референдум по вступлению Молдавии в ЕАЭС

Шор надеется, что в Молдавии смогут провести референдум по членству в ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ выразил надежду, что в Молдавии смогут провести референдум по присоединению к ЕАЭС.
"У нас 20 октября будет референдум по вступлению в Евросоюз. Я уверен, что наша команда победит и мы преодолеем это испытание… и следующий референдум у нас будет по вступлению в ЕАЭС", - сказал Шор на сессии "10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024МолдавияИлан ШорЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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