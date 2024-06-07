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Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 07.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:30 07.06.2024 (обновлено: 19:49 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dud-1951513349.html
Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента
Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 07.06.2024
Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы в пятницу зарегистрировал протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за публикацию роликов в сети без маркировки иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:30
2024-06-07T19:49
москва
юрий дудь
россия
культура
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу зарегистрировал протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за публикацию роликов в сети без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Таганским районный судом города Москвы 7 июня зарегистрирован протокол в отношении Дудя* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ&quot;, - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за публикации в интернете без плашки иноагента.Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был признан виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП, максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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москва, юрий дудь, россия
Москва, Юрий Дудь, Россия, Культура
Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве зарегистрировал протокол против Дудя за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу зарегистрировал протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за публикацию роликов в сети без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Таганским районный судом города Москвы 7 июня зарегистрирован протокол в отношении Дудя* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.

Протокол был составлен за публикации в интернете без плашки иноагента.
Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был признан виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП, максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Дмитрий Гордон* - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона*
6 июня, 22:58
 
КультураМоскваЮрий ДудьРоссия
 
 
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