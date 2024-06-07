https://ria.ru/20240607/dud-1951513349.html

Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента

Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 07.06.2024

Суд зарегистрировал протокол против Дудя* за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы в пятницу зарегистрировал протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за публикацию роликов в сети без маркировки иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:30

2024-06-07T19:30

2024-06-07T19:49

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юрий дудь

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культура

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу зарегистрировал протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за публикацию роликов в сети без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Таганским районный судом города Москвы 7 июня зарегистрирован протокол в отношении Дудя* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за публикации в интернете без плашки иноагента.Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был признан виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП, максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240606/gordon-1951180352.html

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