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Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2024
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15:09 07.06.2024 (обновлено: 15:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html
Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье
Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2024
Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье
Суд на два месяца отправил под арест 21-летнего лихача, во вине которого в ДТП в Подмосковье погибли четыре девушек-подростков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:09
2024-06-07T15:26
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Суд на два месяца отправил под арест 21-летнего лихача, во вине которого в ДТП в Подмосковье погибли четыре девушек-подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Наро-Фоминском городском округе, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Как отметила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, по факту ДТП, в результате которого погибли четверо подростков, было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. По ее словам, у водителя KIA не было водительских прав. "С учетом позиции Наро-Фоминской городской прокуратуры суд избрал 21-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - говорится в сообщении. По данным следствия, 5 июня молодой человек без водительских прав управлял легковым автомобилем, в котором находились пять несовершеннолетних девушек. Отмечается, что в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП четыре девушки погибли, ещё одна в тяжелом состоянии госпитализирована.
https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова
Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье

Суд арестовал лихача, во вине которого в Подмосковье погибли четыре девушки

© Прокуратура Московской области/TelegramМужчина, по вине которого в ДТП погибли девушки-подростки в зале суда в Наро-Фоминске
Мужчина, по вине которого в ДТП погибли девушки-подростки в зале суда в Наро-Фоминске
© Прокуратура Московской области/Telegram
Мужчина, по вине которого в ДТП погибли девушки-подростки в зале суда в Наро-Фоминске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Суд на два месяца отправил под арест 21-летнего лихача, во вине которого в ДТП в Подмосковье погибли четыре девушек-подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Наро-Фоминском городском округе, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Как отметила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, по факту ДТП, в результате которого погибли четверо подростков, было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. По ее словам, у водителя KIA не было водительских прав.
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"С учетом позиции Наро-Фоминской городской прокуратуры суд избрал 21-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 5 июня молодой человек без водительских прав управлял легковым автомобилем, в котором находились пять несовершеннолетних девушек. Отмечается, что в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП четыре девушки погибли, ещё одна в тяжелом состоянии госпитализирована.
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