https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html

Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье

Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2024

Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье

Суд на два месяца отправил под арест 21-летнего лихача, во вине которого в ДТП в Подмосковье погибли четыре девушек-подростков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:09

2024-06-07T15:09

2024-06-07T15:26

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Суд на два месяца отправил под арест 21-летнего лихача, во вине которого в ДТП в Подмосковье погибли четыре девушек-подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Наро-Фоминском городском округе, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Как отметила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, по факту ДТП, в результате которого погибли четверо подростков, было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. По ее словам, у водителя KIA не было водительских прав. "С учетом позиции Наро-Фоминской городской прокуратуры суд избрал 21-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - говорится в сообщении. По данным следствия, 5 июня молодой человек без водительских прав управлял легковым автомобилем, в котором находились пять несовершеннолетних девушек. Отмечается, что в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП четыре девушки погибли, ещё одна в тяжелом состоянии госпитализирована.

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова