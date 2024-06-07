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Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение - РИА Новости, 07.06.2024
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13:08 07.06.2024 (обновлено: 13:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dtp-1951312605.html
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение - РИА Новости, 07.06.2024
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
Директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" задержанным в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев в Кемерово, предъявили РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:08
2024-06-07T13:21
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" задержанным в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев в Кемерово, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны. По данным СК, фигуранты дела допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством. Ведомство не называет имен фигурантов, но, согласно открытым источникам, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов. "Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии с участием двух трамваев, директору и мастеру АО "Кемеровская электротранспортная компания" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту № 10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста Кемерово трамвай столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту. В настоящее время следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Также назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят техническое состояние трамвая на момент выхода на линию и имел ли машинист транспортного средства техническую возможность предотвратить происшествие. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение

СК: задержанным по делу о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинение

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" задержанным в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев в Кемерово, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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Вчера, 07:40
Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны. По данным СК, фигуранты дела допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.
Ведомство не называет имен фигурантов, но, согласно открытым источникам, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов.
"Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии с участием двух трамваев, директору и мастеру АО "Кемеровская электротранспортная компания" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту № 10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста Кемерово трамвай столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту.
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6 июня, 12:06
В настоящее время следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.
Также назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят техническое состояние трамвая на момент выхода на линию и имел ли машинист транспортного средства техническую возможность предотвратить происшествие.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
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6 июня, 13:02
 
ПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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