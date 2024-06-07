https://ria.ru/20240607/dtp-1951291294.html
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.06.2024
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:27
2024-06-07T12:27
2024-06-07T12:34
происшествия
могочинский район
чита
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951292895_0:101:2185:1330_1920x0_80_0_0_aeb9893e9889358880ce4c6504c897d8.png
ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Изначально сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Позднее число раненых увеличилось до 32. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принёс соболезнования. "Бригада специалистов хирургического профиля из Читы прибыла и работает в Могочинской ЦРБ. Совершается обход пострадавших и проводятся дальнейшее обследования… В настоящий момент выявлены уже двое пострадавших в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что одному из них проведена операция. О состоянии остальных пострадавших будет известно по мере обхода врачами.
https://ria.ru/20240607/dtp-1951260183.html
https://ria.ru/20240607/sk-1951236069.html
могочинский район
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951292895_317:0:2224:1430_1920x0_80_0_0_29532eb1e9401ab0b88012dbc2529adc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, могочинский район, чита, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Могочинский район, Чита, Александр Осипов, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Минздрав: двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии