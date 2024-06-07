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Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.06.2024
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12:27 07.06.2024 (обновлено: 12:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dtp-1951291294.html
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.06.2024
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:27
2024-06-07T12:34
происшествия
могочинский район
чита
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Изначально сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Позднее число раненых увеличилось до 32. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принёс соболезнования. "Бригада специалистов хирургического профиля из Читы прибыла и работает в Могочинской ЦРБ. Совершается обход пострадавших и проводятся дальнейшее обследования… В настоящий момент выявлены уже двое пострадавших в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что одному из них проведена операция. О состоянии остальных пострадавших будет известно по мере обхода врачами.
https://ria.ru/20240607/dtp-1951260183.html
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могочинский район
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происшествия, могочинский район, чита, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Могочинский район, Чита, Александр Осипов, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

© Полиция ЗабайкальяМесто ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье. 7 июня 2024
Место ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье. 7 июня 2024
© Полиция Забайкалья
Место ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Изначально сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Позднее число раненых увеличилось до 32. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принёс соболезнования.
Место ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье
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"Бригада специалистов хирургического профиля из Читы прибыла и работает в Могочинской ЦРБ. Совершается обход пострадавших и проводятся дальнейшее обследования… В настоящий момент выявлены уже двое пострадавших в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одному из них проведена операция. О состоянии остальных пострадавших будет известно по мере обхода врачами.
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ПроисшествияМогочинский районЧитаАлександр ОсиповСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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