https://ria.ru/20240607/dtp-1951291294.html

Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.06.2024

Двое пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:27

2024-06-07T12:27

2024-06-07T12:34

происшествия

могочинский район

чита

александр осипов

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем находятся в тяжёлом состоянии, один прооперирован, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Утром 7 июня произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Изначально сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Позднее число раненых увеличилось до 32. Прокуратура и СК начали проверки. Губернатор Забайкалья Александр Осипов принёс соболезнования. "Бригада специалистов хирургического профиля из Читы прибыла и работает в Могочинской ЦРБ. Совершается обход пострадавших и проводятся дальнейшее обследования… В настоящий момент выявлены уже двое пострадавших в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что одному из них проведена операция. О состоянии остальных пострадавших будет известно по мере обхода врачами.

https://ria.ru/20240607/dtp-1951260183.html

https://ria.ru/20240607/sk-1951236069.html

могочинский район

чита

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происшествия, могочинский район, чита, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф)